Кабмін призначив нового в.о. керівника БЕБ, — нардеп

Виконуючий обов'язки керівника БЕБ Сергій Перхун. Фото: БЕБ

Кабінет міністрів України призначив виконувачем обов'язків директора Бюро економічної безпеки Сергія Перхуна. Раніше він обіймав посаду заступника директора відомства та був колишнім прокурором Маріуполя.

Про це повідомив нардеп від фракції "ЄС" Олексій Гончаренко у своєму блозі в Telegram.

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Скриншот допису Гончаренка

Відзначимо, що до цього, з серпня минулого року, виконуючим обов'язки голови відомства був Андрій Пащук.

Додамо, що згідно Закону про БЕБ у разі звільнення директора з посади або його відсутності, повноваження переходять до його першого заступника, а якщо немає і його — то до його заступника, але повноваження чинні не більше одного року.

Хто такий Сергій Перхун

Сергій Перхун народився в 1977 році у Харкові. Закінчив Національну юракадемію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство", дипломований юрист.

Трудова діяльність:

2000-2002 рр., — старший слідчий прокуратури Кривого Рога;

2002-2007 рр. — старший слідчий та слідчий в особливо важливих справах слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області;

2007-2011 рр. — заступника прокурора Кривого Рога;

2011-2014 рр. — займав керівні посади у прокуратурі Дніпропетровської області;

2014-2015 рр. — начальник управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією, та процесуального керівництва Київської міської прокуратури;

2015-2023 рр. — головний прокурор Маріуполя; працював на керівних посадах в органах прокуратури;

2023 року — заступник керівника теруправління БЕБ у Київській області, заступник Директора БЕБ.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам в найкоротші строки внести оновлену постанову про бронювання військовозобов’язаних, та дав вказівку визначити вичерпний перелік об’єктів та підприємств критичної інфраструктури.

Водночас електронна петиція на сайті Кабміну, в якій уряд закликають переспрямувати кошти, призначені для фінансування телемарафону та телеканалу Freedom, на військо, буде розглядатися урядом.