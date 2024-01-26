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Кабмин назначил новых заместителей главы Донецкой ОВА

26 января 2024 16:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Кабмин назначил новых заместителей главы Донецкой ОВА
Заседание Кабинета Министров Украины. Фото: t.me/Denys_Smyhal
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Кабинете Министров Украины назначили четырех новых заместителей председателя Донецкой областной государственной администрации. Такое решение приняли сегодня, 26 января.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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По его словам, заместителями председателя Донецкой ОВА Вадима Филашкина стали:

  • Юрий Винокуров;
  • Игорь Бойко;
  • Юрий Ключка;
  • Александр Шевченко.

Кроме того, на заседании Кабинета Министров был назначен новый заместитель председателя Государственной архивной службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Александр Лашко.

кого назначили заместителями Донецкой ОВА
Скриншот сообщения из Telegram Тараса Мельничука

Напомним, восемь месяцев назад в Украине была запущена программа "єВідновлення". Кабинет Министров Украины принял постановление, которое максимально упростит путь от подачи заявки до получения компенсации, покупки или строительства жилья по государственной программе "єВідновлення".

Кабинет министров
Верховная Рада
Донецкая область
Тарас Мельничук
люди
война в Украине

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