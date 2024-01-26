Кабмин назначил новых заместителей главы Донецкой ОВА
В Кабинете Министров Украины назначили четырех новых заместителей председателя Донецкой областной государственной администрации. Такое решение приняли сегодня, 26 января.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Кого назначили на должность заместителей главы Донецкой ОВА
По его словам, заместителями председателя Донецкой ОВА Вадима Филашкина стали:
- Юрий Винокуров;
- Игорь Бойко;
- Юрий Ключка;
- Александр Шевченко.
Кроме того, на заседании Кабинета Министров был назначен новый заместитель председателя Государственной архивной службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Александр Лашко.
Напомним, восемь месяцев назад в Украине была запущена программа "єВідновлення". Кабинет Министров Украины принял постановление, которое максимально упростит путь от подачи заявки до получения компенсации, покупки или строительства жилья по государственной программе "єВідновлення".
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