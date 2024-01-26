Кабмин назначил новых заместителей главы Донецкой ОВА

Заседание Кабинета Министров Украины. Фото: t.me/Denys_Smyhal

В Кабинете Министров Украины назначили четырех новых заместителей председателя Донецкой областной государственной администрации. Такое решение приняли сегодня, 26 января.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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По его словам, заместителями председателя Донецкой ОВА Вадима Филашкина стали:

Юрий Винокуров;

Игорь Бойко;

Юрий Ключка;

Александр Шевченко.

Кроме того, на заседании Кабинета Министров был назначен новый заместитель председателя Государственной архивной службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Александр Лашко.

Скриншот сообщения из Telegram Тараса Мельничука

Напомним, восемь месяцев назад в Украине была запущена программа "єВідновлення". Кабинет Министров Украины принял постановление, которое максимально упростит путь от подачи заявки до получения компенсации, покупки или строительства жилья по государственной программе "єВідновлення".