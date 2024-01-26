Кабмін призначив нових заступників голови Донецької ОВА

Засідання Кабінету міністрів України. Фото: t.me/Denys_Smyhal

В Кабінеті Міністрів України призначили чотирьох нових заступників голови Донецької обласної державної адміністрації. Таке рішення прийняли сьогодні, 26 січня.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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За його словами, заступниками голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна стали:

Юрій Винокуров;

Ігор Бойко;

Юрій Ключка;

Олександр Шевченко.

Крім того, на засіданні Кабінету Міністрів було призначено нового заступника голови Державної архівної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександра Лашка.

Скриншот допису з Telegram Тараса Мельничука

Нагадаємо, вісім місяців тому в Україні було запущено програму ''єВідновлення''. Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка максимально спростить шлях від подання заявки до отримання компенсації, купівлі чи будівництва житла за державною програмою ''єВідновлення''.