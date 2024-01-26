Кабмін призначив нових заступників голови Донецької ОВА
В Кабінеті Міністрів України призначили чотирьох нових заступників голови Донецької обласної державної адміністрації. Таке рішення прийняли сьогодні, 26 січня.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Кого призначили на посаду заступників очільника Донецької ОВА
За його словами, заступниками голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна стали:
- Юрій Винокуров;
- Ігор Бойко;
- Юрій Ключка;
- Олександр Шевченко.
Крім того, на засіданні Кабінету Міністрів було призначено нового заступника голови Державної архівної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександра Лашка.
Нагадаємо, вісім місяців тому в Україні було запущено програму ''єВідновлення''. Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка максимально спростить шлях від подання заявки до отримання компенсації, купівлі чи будівництва житла за державною програмою ''єВідновлення''.
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