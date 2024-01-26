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Кабмін призначив нових заступників голови Донецької ОВА

26 січня 2024 16:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Кабмін призначив нових заступників голови Донецької ОВА
Засідання Кабінету міністрів України. Фото: t.me/Denys_Smyhal
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Кабінеті Міністрів України призначили чотирьох нових заступників голови Донецької обласної державної адміністрації. Таке рішення прийняли сьогодні, 26 січня.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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За його словами, заступниками голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна стали:

  • Юрій Винокуров;
  • Ігор Бойко;
  • Юрій Ключка;
  • Олександр Шевченко.

Крім того, на засіданні Кабінету Міністрів було призначено нового заступника голови Державної архівної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександра Лашка. 

кого призначили заступниками Донецької ОВА
Скриншот допису з Telegram Тараса Мельничука

Нагадаємо, вісім місяців тому в Україні було запущено програму ''єВідновлення''. Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка максимально спростить шлях від подання заявки до отримання компенсації, купівлі чи будівництва житла за державною програмою ''єВідновлення''. 

Кабінет міністрів
Верховна Рада
Донецька область
Тарас Мельничук
люди
війна в Україні

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