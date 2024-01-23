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Кабмин согласовал назначение Ивана Федорова на должность главы Запорожской ОВА

23 января 2024 17:40
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Кабмин согласовал назначение Ивана Федорова на должность главы Запорожской ОВА
Городской голова Мелитополя Иван Федоров. Фото: Укрінформ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Правительство согласовало мэра Мелитополя Ивана Федорова на должность председателя Запорожской областной военной администрации. В то же время этот пост покинул Юрий Малашко.

Об этом заявил депутат Алексей Гончаренко, позже назначение подтвердил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Тарас Мельничук
Пост Тараса Мельничука о назначении Ивана Фёдорова. Фото: скриншот

Иван Федоров возглавит Запорожскую областную военную администрацию

Кабинет министров Украины согласовал назначение главой Запорожской ОВА мэра Мелитополя Ивана Федорова. В свою очередь, предыдущий глава Запорожской ОВА Юрий Малашко покинул этот пост.

Сначала эта информация была неофициальной и предоставил ее нардеп Алексей Гончеренко. Однако впоследствии последовало подтверждение от Тараса Мельничука, представителя правительства в Верховной Раде.

Федоров
Пост Алексея Гончаренко о назначении Федорова. Фото: скриншот

Что известно об Иване Федорове

Главу Мелитополя Ивана Федорова 11 марта 2022 года похитили оккупанты, поскольку он отказался сотрудничать с ними. Его захватили в городском кризисном центре. Федорову надели пластиковый мешок на голову и вывели из здания.

Президент Владимир Зеленский впоследствии сообщил, что похищенного мэра пытают из-за отказа сказать, что он рад видеть российские власти. Зеленский требовал немедленно освободить его из плена. Уже 16 марта стало известно, что Федоров находится в безопасности. Он продолжал исполнять обязанности мэра Мелитополя за пределами оккупированного города.

Ранее мы сообщали, что в оккупированном Мелитополе продолжается активная подготовка к так называемым выборам президента РФ. Недавно в город привезли так называемый "Общественный контроль", который будет заниматься организацией.

Напоминаем, что в Мелитополе россияне проводят еще более жесткую мобилизацию в ряды своих вооруженных сил. Теперь, если мужчины не становятся на учет, они не могут даже обратиться к врачу.

война
Украина
Запорожская область
Иван Федоров
Мелитополь
Юрий Малашко

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