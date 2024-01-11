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Федоров пояснив, навіщо окупанти відбирають цивільні автомобілі

11 січня 2024 20:16
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Федоров пояснив, навіщо окупанти відбирають цивільні автомобілі
Міський глава Мелітополя Іван Федоров. Фото: Слово і Діло
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські загарбники почали використовувати цивільні автівки для перевезення військових та будівельних вантажів. Крім того, вони не полишають спроб прокласти залізницю на тимчасово окупованій території України.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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Окупанти використовують цивільні автівки

"Не полишають спроб та намірів прокласти нову гілку залізниці в "глибокому тилу", яка б з’єднувала Маріуполь, Мелітополь, Крим. Але через постійний спротив та повторне знищення окремих ділянок та мостів темпи будівництва низькі", — повідомив Федоров. 

Він також додав, що російські загарбники збільшують пропускну здатність автомобільних доріг за рахунок розширення існуючих шляхів.

"Чи за Кримській міст переживають, чи за своє гарматне м'ясо з технікою — невідомо", — іронічно зазначив Федоров.

Він підкреслив, що вже вкотре так званий "глибокий тил" виявився не таким безпечним для окупантів, як це намагається зобразити їх пропаганда.

Раніше ми повідомляли, що російські загарбники готуються до третьої серії так званого серіалу "вибори". На окуповані території приїжджають агітатори та спостерігачі, адже українці не хочуть співпрацювати з ворогом.

Нагадуємо, що у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області російські окупанти збільшили кількість камер зовнішнього спостереження високої роздільної здатності. Так вони можуть розпізнавати обличчя та автомобільні номери українців.

війна
окупанти
партизани
Іван Федоров
Мелітополь

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