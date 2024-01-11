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Федоров объяснил, зачем оккупанты отбирают гражданские автомобили

11 января 2024 20:16
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Федоров объяснил, зачем оккупанты отбирают гражданские автомобили
Городской глава Мелитополя Иван Федоров. Фото: Слово и Дело
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские захватчики стали использовать гражданские автомобили для перевозки военных и строительных грузов. Кроме того, они не оставляют попыток проложить железную дорогу на временно оккупированной территории Украины.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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"Не оставляют попыток и намерений проложить новую ветку железной дороги в "глубоком тылу", которая бы соединяла Мариуполь, Мелитополь, Крым. Но из-за постоянного сопротивления и повторного уничтожения отдельных участков и мостов — темпы строительства низкие", — сообщил Федоров.

Он также добавил, что российские захватчики увеличивают пропускную способность автомобильных дорог за счет расширения существующих путей.

"Или за Крымский мост переживают, или за свое пушечное мясо с техникой — неизвестно", — иронично отметил Федоров.

Он подчеркнул, что в очередной раз так называемый "глубокий тыл" оказался не столь безопасным для оккупантов, как это пытается изобразить их пропаганда.

Ранее мы сообщали, что российские захватчики готовятся к третьей серии так называемого сериала "Выборы". На оккупированные территории приезжают агитаторы и наблюдатели, потому что украинцы не хотят сотрудничать с врагом.

Напоминаем, что во временно оккупированном Бердянске Запорожской области российские оккупанты увеличили количество камер внешнего наблюдения высокого разрешения. Так они могут узнавать лица и автомобильные номера украинцев.

война
оккупанты
партизаны
Иван Федоров
Мелитополь

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