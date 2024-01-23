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Кабмін погодив призначення Івана Федорова на посаду очільника Запорізької ОВА

23 січня 2024 17:40
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Павло Зінченко
редактор
Кабмін погодив призначення Івана Федорова на посаду очільника Запорізької ОВА
Міський голова Мелітополя Іван Федоров. Фото: Укрінформ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Уряд погодив міського голову Мелітополя Івана Федорова на посаду голови Запорізької обласної військової адміністрації. Водночас цю посаду залишив Юрій Малашко.

Про це заявив депутат Олексій Гончаренко, пізніше призначення підтвердив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Тарас Мельничук
Пост Тараса Мельничука про призначення Івана Федорова. Фото: скриншот

Іван Федоров очолить Запорізьку обласну військову адміністрацію

Кабінет міністрів України погодив призначення очільником Запорізької ОВА мера Мелітополя Івана Федорова. В свою чергу, попередній глава Запорізької ОВА Юрій Малашко залишив цю посаду.

Спершу ця інформація було неофіційна і її надав нардеп Олексій Гончеренко. Проте згодом надійшло підтвердження від Тараса Мельничука, представника уряду у верховній Раді.

Федоров
Пост Олексія Гончаренка про призначення Федорова. Фото: скриншот

Що відомо про Івана Федорова

Очільника Мелітополя Івана Федорова 11 березня 2022 року викрали окупанти, оскільки він відмовився співпрацювати з ними. Його захопили в міському кризовому центрі. Федорову надягли пластиковий мішок на голову та вивели з будівлі.

Президент Володимир Зеленський згодом повідомив, що викраденого мера катують через відмову сказати, що він радий бачити російську владу. Зеленський вимагав негайно звільнити його з полону. Вже 16 березня стало відомо, що Федоров перебуває в безпеці. Він продовжував виконувати обов'язки мера Мелітополя за межами окупованого міста.

Раніше ми повідомляли, в окупованому Мелітополі триває активна підготовка до так званих виборів президента РФ. Нещодавно в місто привезли так званий "Громадський контроль", який займатиметься організацією. 

Нагадуємо, що у Мелітополі росіяни проводять ще жорсткішу мобілізацію до лав своїх збройних сил. Відтепер, якщо чоловіки не стають на облік, вони не можуть навіть звернутися до лікаря. 

війна
Україна
Запорізька область
Іван Федоров
Мелітополь
Юрій Малашко

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