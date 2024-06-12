Юрист рассказал, могут ли пограничники стрелять в уклонистов

Пограничники. Фото: ГПСУ

Военный юрист Роман Лихачев пограничники не имеют законного права использовать оружие против лиц, пытающихся нелегально пересечь государственную границу. Он добавил, что каждый случай использования оружия пограничниками подлежит тщательному расследованию.

Об этом он рассказал в эфире Киев24 в среду, 12 июня.

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Юрист подчеркнул, что существуют четко прописанные условия, при которых разрешено использование оружия, например, для защиты от агрессии или во время задержания самого вооруженного лица.

"Применять оружие можно для отражения агрессии, для помощи в задержании, если у нарушителя также было оружие", — заявил Лихачев.

Лихачев отметил, что стрелять пограничники не могут использовать оружие против лица, пытающегося пересечь границу незаконно. Он добавил, что нелегальное пересечение границы является административным нарушением.

Юрист также заявил, что каждый случай использования оружия пограничниками подлежит тщательному расследованию, чтобы определить, было ли его применение обоснованным.

"Нельзя просто так открывать огонь по людям. Надо четко понять, была ли необходимость в применении оружия. Кроме того, важно знать давалась ли команда на применение оружия пограничнику или он его самовольно использовал", — подчеркнул Лихачев.

Напомним, что в Винницкой области пограничники задержали в лесу у границы 13 уклонистов. Мужчины направлялись в направлении границы с Молдовой.

Ранее мы писали, что Черновицкой области пограничники остановили два автомобиля, в которых находились семь мужчин. Их планировали вывезти в Румынию в обход пунктов пропуска на границе.