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Юрист розповів, чи мають право прикордонники застосовувати зброю проти ухилянтів

12 червня 2024 23:31
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Юрист розповів, чи можуть прикордонники стріляти в ухилянтів
Прикордонники. Фото: ДПСУ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Військовий юрист Роман Лихачов прикордонники не мають законного права використовувати зброю проти осіб, які намагаються нелегально перетнути державний кордон. Він додав, що кожен випадок використання зброї прикордонниками підлягає ретельному розслідуванню.

Про це він розповів в ефірі Київ24 у середу, 12 червня.

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Чи можуть прикордонники стріляти в ухилянтів

Юрист підкреслив, що існують чітко прописані умови, за яких дозволено використання зброї, наприклад, для захисту від агресії або під час затримання особи, яка сама озброєна.

"Застосовувати зброю можна для відбиття агресії, для допомоги в затриманні, якщо в порушника також була зброя", — заявив Лихачов.

Лихачов зазначив, що стріляти прикордонники не можуть використовувати зброю проти особи, що намагається перетнути кордон незаконно. Він додав, що нелегальний перетин кордону є адміністративним порушенням.

Юрист також заявив, що кожен випадок використання зброї прикордонниками підлягає ретельному розслідуванню, щоб визначити, чи було її застосування обґрунтованим. 

"Не можна просто так відкривати вогонь по людях. Треба чітко зрозуміти, чи була необхідність в застосуванні зброї. Крім того, важливо знати чи давалася команда на застосування зброї прикордоннику чи він її самовільно використав", — підкреслив Лихачов.

Нагадаємо, що на Вінниччині прикордонники затримали в лісі біля кордону 13 ухилянтів. Чоловіки прямували в напрямку кордону з Молдовою. 

Раніше ми писали, що Чернівецькій області прикордонники зупинили два автомобілі, в яких перебували семеро чоловіків. Їх планували вивезти до Румунії в обхід пунктів пропуску на кордоні.

Україна
кордон
ухилянти
прикордонники
зброя
ДПСУ
юрист

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