Юрчишин прокомментировал сокращение в министерствах

Народный депутат Украины Ярослав Юрчишин. Фото: google.com

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время пресс-конференции 4 марта заявил о масштабных сокращениях в министерствах . Однако речь не идет об увольнении уже трудоустроенных госслужащих.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады Украины по свободе слова Ярослав Юрчишин.

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Сокращения в министерствах

Шмигаль заявил, что в Украине планируется сокращение в министерствах на треть. Однако речь идет не об увольнении чиновников, а о сокращении вакансий.

Причиной стала нехватка кадров, которые могли бы восполнить необходимые позиции на государственной службе.

"Это вынужденный шаг. Каждая ликвидация министерства у нас преимущественно наоборот создает огромную проблему, потому что работников нужно либо переводить в новое министерство, а это процедура, либо они остаются там, и мы им платим зарплаты. И это никоим образом не влияет положительно, а только негативно на наше финансовое состояние", — сообщил нардеп.

Качественное заполнение вакансий нет даже на уровне министров, говорит Юрчишин. К примеру, на должность министра культуры и информационной политики уже долгое время не могут найти человека. Сейчас должность занимает временно исполняющий обязанности.

"Приглашать технократов — я уже не говорю представителей меньшинства — пока рука не поднимается, потому что хочется больше контролировать, особенно те сферы, где есть бюджетные расходы, где существенные средства даже в условиях войны", — рассказал Ярослав Юрчишин.

Напомним, бывшего заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко назначили советником министра обороны Украины Рустема Умерова.