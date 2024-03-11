Юрчишин прокоментував скорочення в міністерствах

Народний депутат України Ярослав Юрчишин. Фото: google.com

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції 4 березня заявив про масштабні скорочення в міністерствах. Однак йдеться не про звільнення вже працевлаштованих держслужбовців.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів народний депутат, голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

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Скорочення в міністерствах

Шмигаль заявив, що в Україні плануються скорочення в міністерствах на третину. Однак йдеться не про звільнення чиновників, а про скорочення вакансій.

Причиною стала нестача кадрів, які могли б заповнити необхідні позиції, які є на державній службі.

"Це вимушений крок. Кожна ліквідація міністерства у нас переважно навпаки створює величезну проблему, бо працівників потрібно або переводити в нове міністерство, а це процедура, або вони лишаються там, і ми їм платимо зарплати. І це жодним чином не впливає позитивно, а тільки негативно на наш фінансовий стан", — повідомив нардеп.

Якісного заповнення вакансій немає навіть на рівні міністрів, каже Юрчишин. Приміром, на посаду міністра культури та інформаційної політики вже тривалий час не можуть знайти людину. Зараз посаду обіймає тимчасово виконуючий обовʼязки.

"Запрошувати технократів — я вже не кажу представників меншості — поки що рука не піднімається, бо хочеться більше контролювати, особливо ті сфери, де є бюджетні видатки, де є суттєві кошти навіть в умовах війни", — розповів Ярослав Юрчишин.

Нагадаємо, колишнього заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка призначили радником міністра оборони України Рустема Умєрова.