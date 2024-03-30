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Историческое достижение — глава Нафтогаза рассказал, как энергетика выдержала вызовы зимы

30 марта 2024 12:11
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Историческое достижение — глава Нафтогаза рассказал, как энергетика выдержала вызовы зимы
Глава "Нафтегоза" Алексей Чернышов. Фото: facebook.com/oleksiy.chernyshov
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Нынешняя зима стала исторической для Украины. Государство впервые смогло обеспечить себя газом без импорта голубого топлива. При этом в течение войны компания "Нафтогаз" увеличила уровень добычи газа на 7-8%.

Об этом в интервью The Kyiv Independent сообщил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов.

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Украина пережила зиму без импорта газа

Чернышов подчеркнул, что Украине впервые в истории удалось пережить зиму без импорта газа. Государство смогло самостоятельно себя обеспечить. При этом глава "Нафтогаза" указал, что компания не только сохранила общий уровень добычи голубого топлива, но и увеличила его на 7-8% в 2023 году.

Также Чернышев добавил, что в настоящее время в Украине большие резервы газа и в будущем государство может стать чистым поставщиком топлива для соседних стран.

"Пережить зиму, используя только газ собственной добычи, — это самый большой момент в энергетической истории Украины. Останавливаться не планируем. Мы держим курс на продолжение инвестиций и капитальных расходов в дополнительную добычу газа. У нас огромные резервы. Я уверен, что Украина находится на пути к тому, чтобы стать чистым поставщиком газа в течение следующих нескольких лет", — заявил Чернышов.

Напомним, в Меморандуме МВФ указано, что Украина готовится к изменениям на рынке газа, то есть в следующем отопительном сезоне не планирует импорт голубого топлива и намерена принять меры для стабильности системы.

Также мы писали о том, что министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Украина не будет продолжать соглашение о транзите газа с Россией после 31 декабря 2024 года. Проведенные испытания свидетельствуют о том, что украинская газотранспортная система может работать без него.

война
Нафтогаз
Украина
газоснабжение
газ
отопление
Россия

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