В Міненерго відповіли, чи буде Україна продовжувати газовий договір з Росією

Міністр енергетики України Герман Галущенко. Фото: УНІАН

Україна не має наміру продовжувати угоду про транзит газу з Росією після 31 грудня 2024 року. Країна наразі рухається в напрямку відмови від транзиту, і проведені випробування свідчать, що українська газотранспортна система може працювати без нього.

Цю інформацію під час ефіру національного телемарафону підтвердив міністр енергетики України Герман Галущенко.

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"Я можу підтвердити, що ми не плануємо укладати жодного додаткового договору або продовжити дію цього договору", — підтвердив Галущенко.

Міністр зауважив, що минулого року Україна провела стрес-тест газотранспортної системи та підземних газових сховищ, результати якого підтвердили здатність системи працювати без транзиту газу через територію Росії. Галущенко також згадав заяву європейського комісара з питань енергетики Кадри Сімсон щодо нецікавості Євросоюзу у продовженні контракту.

"Є ініціатива ЄС RepowerEU, яка передбачає, що до 2027 року європейські країни повністю забудуться російського газу — не тільки трубопровідного, але і всього газу, включаючи LNG", — підкреслив міністр.

За його словами, на європейському ринку є достатньо альтернативного російському газу, а низка країн уже користуються ними, зокрема Німеччина, яка майже повністю зменшила свою залежність від російського газу.

Україна також активно працює над підвищенням своєї енергетичної безпеки та незалежності, включаючи збільшення внутрішнього газопостачання.

Нагадаємо, що Нафтогаз попередив клієнтів про нові рахунки. Там уточнили правила оплати, щоб не нараховувався борг, а також розповіли про розрахунок за доставку газу.

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