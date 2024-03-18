В Минэнерго ответили, будет ли Украина продлевать газовый договор с Россией
Украина не намерена продлевать соглашение о транзите газа в Россию после 31 декабря 2024 года. Страна движется в направлении отказа от транзита, и проведенные испытания свидетельствуют, что украинская газотранспортная система может работать без него.
Эту информацию во время эфира национального телемарафона подтвердил министр энергетики Герман Галущенко.
Отказ от российского газа
"Я могу подтвердить, что мы не планируем заключать ни один дополнительный договор или продлевать действие этого договора", — подтвердил Галущенко.
Министр отметил, что в прошлом году Украина провела стресс-тест газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ, результаты которого подтвердили способность системы работать без транзита газа через территорию России. Галущенко также упомянул заявление европейского комиссара по вопросам энергетики Кадры Симсон по поводу незаинтересованности Евросоюза в продлении контракта.
"Есть инициатива ЕС RepowerEU, которая предполагает, что к 2027 году европейские страны полностью забудут российский газ — не только трубопроводный, но и весь газ, включая LNG", — подчеркнул министр.
По его словам, на европейском рынке достаточно альтернативного российскому газа, а ряд стран уже пользуются ими, в частности Германия, которая почти полностью уменьшила свою зависимость от российского газа.
Украина также активно работает над повышением своей энергетической безопасности и независимости, включая увеличение внутреннего газоснабжения.
Напомним, что Нафтогаз предупредил клиентов о новых счетах. Там уточнили правила оплаты, чтобы не начислялся долг, а также рассказал о расчете за доставку газа.
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