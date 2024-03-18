В Минэнерго ответили, будет ли Украина продлевать газовый договор с Россией

Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: УНИАН

Украина не намерена продлевать соглашение о транзите газа в Россию после 31 декабря 2024 года. Страна движется в направлении отказа от транзита, и проведенные испытания свидетельствуют, что украинская газотранспортная система может работать без него.

Эту информацию во время эфира национального телемарафона подтвердил министр энергетики Герман Галущенко.

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"Я могу подтвердить, что мы не планируем заключать ни один дополнительный договор или продлевать действие этого договора", — подтвердил Галущенко.

Министр отметил, что в прошлом году Украина провела стресс-тест газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ, результаты которого подтвердили способность системы работать без транзита газа через территорию России. Галущенко также упомянул заявление европейского комиссара по вопросам энергетики Кадры Симсон по поводу незаинтересованности Евросоюза в продлении контракта.

"Есть инициатива ЕС RepowerEU, которая предполагает, что к 2027 году европейские страны полностью забудут российский газ — не только трубопроводный, но и весь газ, включая LNG", — подчеркнул министр.

По его словам, на европейском рынке достаточно альтернативного российскому газа, а ряд стран уже пользуются ими, в частности Германия, которая почти полностью уменьшила свою зависимость от российского газа.

Украина также активно работает над повышением своей энергетической безопасности и независимости, включая увеличение внутреннего газоснабжения.

Напомним, что Нафтогаз предупредил клиентов о новых счетах. Там уточнили правила оплаты, чтобы не начислялся долг, а также рассказал о расчете за доставку газа.

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