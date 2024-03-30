Історичне досягнення — очільник Нафтогазу розповів, як енергетика витримала виклики зими

Очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов. Фото: facebook.com/oleksiy.chernyshov

Цьогорічна зима стала історичною для України. Держава вперше змогла забезпечити себе газом без імпорту блакитного палива. При цьому протягом війни компанія "Нафтогаз" збільшила рівень видобутку газу на 7-8%.

Про це в інтерв'ю The Kyiv Independent повідомив очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

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Чернишов наголосив, що Україні вперше в історії вдалося пережити зиму без імпорту газу. Держава змогла самостійно себе забезпечити. При цьому очільник "Нафтогазу" зазначив, що компанія не лише зберегла загальний рівень видобутку блакитного палива, але й збільшила його на 7−8% у 2023 році.

Також Чернишов додав, що наразі в Україні великі резерви газу і в майбутньому держава може стати чистим постачальником палива для сусідніх країн.

"Пережити зиму, використовуючи лише газ власного видобутку, — це найбільший момент в енергетичній історії України. Зупинятися не плануємо. Ми тримаємо курс на продовження інвестицій та капітальних видатків у додатковий видобуток газу. У нас величезні резерви. Я впевнений, що Україна знаходиться на шляху до того, щоб стати чистим постачальником газу протягом наступних кількох років", — заявив Чернишов.

Нагадаємо, у Меморандумі МВФ вказано, що Україна готується до змін на ринку газу, тобто наступного опалювального сезону не планує імпорт блакитного палива та має намір вжити заходів для стабільності системи.

Також ми писали про те, що міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Україна не буде продовжувати угоду про транзит газу з Росією після 31 грудня 2024 року. Проведені випробування свідчать, що українська газотранспортна система може працювати без нього.