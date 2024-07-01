Испания развернула свои войска в Словакии

Военные НАТО. Фото: Reuters

Испанская армия разместила свой военный отряд в Словакии. Его возглавляет многонациональный батальон с участием португальских, чешских, словацких и словенских военных.

Об этом сообщило издание ABC Espana в понедельник, 1 июля.

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Присутствие Испании на восточном фланге НАТО стремительно растет. Развертывание испанского контингента началось в январе, и в настоящее время на словацкой базе находятся до 784 военнослужащих.

Войска развернут около 300 единиц армейской техники, включая разведывательные и боевые машины Centauro и Vamtac, оборудованные различными системами вооружения, гаубицы, огневые позиции для ракет "Мистраль", средства противодействия беспилотникам и другие технические средства.

Кроме того, в состав миссии входит ударный вертолетный отряд, состоящий из трех вертолетов Tigre и двух NH-90. Руководство развертыванием осуществляет полковник Андрес Гонсалес Альварадо, командующий 29-м полком "Изабель ла Католика". Журналисты подчеркивают, что это крупнейшее международное развертывание Вооруженных сил на сегодня.

Ранее мы писали, что Украина и Испания 27 мая подписали двухстороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Согласно ему, Украина получит дополнительную систему ПВО для защиты от российских воздушных атак.

Мы также писали, что Зеленский встретился с королем Испании Фелипе VI. Президент выразил благодарность за поддержку, оказываемую страной, в частности, за гуманитарную помощь и помощь беженцам.