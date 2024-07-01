Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Испания развернула у границ Украины большой военный контингент — что известно arrow

Испания развернула у границ Украины большой военный контингент — что известно

1 июля 2024 23:41
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Испания развернула свои войска в Словакии
Военные НАТО. Фото: Reuters
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Испанская армия разместила свой военный отряд в Словакии. Его возглавляет многонациональный батальон с участием португальских, чешских, словацких и словенских военных.

Об этом сообщило издание ABC Espana в понедельник, 1 июля.

Читайте также:

Испания развернула свои войска в Словакии

Присутствие Испании на восточном фланге НАТО стремительно растет. Развертывание испанского контингента началось в январе, и в настоящее время на словацкой базе находятся до 784 военнослужащих.

Войска развернут около 300 единиц армейской техники, включая разведывательные и боевые машины Centauro и Vamtac, оборудованные различными системами вооружения, гаубицы, огневые позиции для ракет "Мистраль", средства противодействия беспилотникам и другие технические средства.

Кроме того, в состав миссии входит ударный вертолетный отряд, состоящий из трех вертолетов Tigre и двух NH-90. Руководство развертыванием осуществляет полковник Андрес Гонсалес Альварадо, командующий 29-м полком "Изабель ла Католика". Журналисты подчеркивают, что это крупнейшее международное развертывание Вооруженных сил на сегодня.

Ранее мы писали, что Украина и Испания 27 мая подписали двухстороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Согласно ему, Украина получит дополнительную систему ПВО для защиты от российских воздушных атак.

Мы также писали, что Зеленский встретился с королем Испании Фелипе VI. Президент выразил благодарность за поддержку, оказываемую страной, в частности, за гуманитарную помощь и помощь беженцам.

НАТО Словакия Испания армия военная техника военные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно