Іспанія розгорнула свої війська в Словаччині

Військові НАТО. Фото: Reuters

Іспанська армія розмістила свій військовий загін у Словаччині. Його очолює багатонаціональний батальйон з участю португальських, чеських, словацьких і словенських військових.

Про це повідомило видання ABC Espana у понеділок, 1 липня.

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Присутність Іспанії на східному фланзі НАТО стрімко зростає. Розгортання іспанського контингенту почалося в січні, і наразі на словацькій базі розташовано до 784 військовослужбовців.

Війська розгорнуть приблизно 300 одиниць армійської техніки, включаючи розвідувальні та бойові машини Centauro і Vamtac, обладнані різноманітними системами озброєння, гаубиці, вогневі позиції для ракет "Містраль", засоби протидії безпілотникам та інші технічні засоби.

Крім того, до складу місії входить ударний вертолітний загін, що складається з трьох вертольотів Tigre і двох NH-90. Керівництво розгортанням здійснює полковник Андрес Гонсалес Альварадо, командувач 29-го полку "Ізабель ла Католіка". Журналісти підкреслюють, що це найбільше міжнародне розгортання Збройних сил на сьогодні.

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