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Іспанія розгорнула біля кордонів України великий військовий контингент — що відомо

1 липня 2024 23:41
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Іспанія розгорнула свої війська в Словаччині
Військові НАТО. Фото: Reuters
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Іспанська армія розмістила свій військовий загін у Словаччині. Його очолює багатонаціональний батальйон з участю португальських, чеських, словацьких і словенських військових.

Про це повідомило видання ABC Espana у понеділок, 1 липня.

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Іспанія розгорнула свої війська в Словаччині

Присутність Іспанії на східному фланзі НАТО стрімко зростає. Розгортання іспанського контингенту почалося в січні, і наразі на словацькій базі розташовано до 784 військовослужбовців.

Війська розгорнуть приблизно 300 одиниць армійської техніки, включаючи розвідувальні та бойові машини Centauro і Vamtac, обладнані різноманітними системами озброєння, гаубиці, вогневі позиції для ракет "Містраль", засоби протидії безпілотникам та інші технічні засоби.

Крім того, до складу місії входить ударний вертолітний загін, що складається з трьох вертольотів Tigre і двох NH-90. Керівництво розгортанням здійснює полковник Андрес Гонсалес Альварадо, командувач 29-го полку "Ізабель ла Католіка". Журналісти підкреслюють, що це найбільше міжнародне розгортання Збройних сил на сьогодні.

Раніше ми писали, що Україна та Іспанія 27 травня підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Згідно з нею, Україна отримає додаткову систему ППО для захисту від російських повітряних атак.

Також ми писали, що Зеленський зустрівся з королем Іспанії Феліпе VI. Президент висловив вдячність за підтримку, яку надає країна, зокрема, за гуманітарну допомогу та допомогу біженцям. 

НАТО Словаччина Іспанія армія військова техніка військові

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