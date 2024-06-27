Испания поможет в развитии украинской железной дороги

Заседание украинской и испанской делегаций. Фото: Мининфраструктуры

Украина и Испания запустят пилотный проект развития украинских железнодорожных путей в соответствии со стандартами Европейского Союза. Испания готова оказать финансовую поддержку и имеет соответствующие компании, опыт и готовые решения.

Об этом сообщило Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины в четверг, 27 июня.

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Модернизация украинских железнодорожных путей

"На сегодняшний день для нас чрезвычайно важна модернизация железнодорожной системы, в том числе модернизация коридоров к стандартам TEN-T и обновление подвижного состава. Отмечу, что Украина, как и Испания, использует железнодорожный путь, который имеет отличную от европейского стандартного пути ширину. Поэтому мы заинтересованы в вашей помощи развивать систему автоматического изменения ширины пути в движении для поездов. Мы стремимся привлечь вашу техническую и финансовую поддержку, чтобы развивать свою железную дорогу", — заявил исполняющий обязанности министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василий Шкураков на встрече с делегацией Испании, возглавляемой министром экономики, торговли и предпринимательства Королевства Испания Карлосом Куэрпо Кабальеро.

В этом году Украина начала строительство европути широкого пути (1435 мм) на маршруте Чоп-Львов, входящего в обновленный Средиземноморский коридор TEN-T. Этот проект отражает стратегическое направление на евроинтеграцию транспортных систем Украины и Молдовы и будет способствовать развитию сети TEN-T в Украине.

Министр экономики, торговли и предпринимательства Испании подчеркнул перспективы сотрудничества с Украиной, отметив важность испанского опыта для обеих стран в контексте развития евроколий.

"Украина не просто будет физически связана с Европой — это будет политическое движение в сторону Европы", — заявил министр Кабальеро.

Стороны также обсудили возможность привлечения инвестиций в производство в Украине, развитие морских портов страны, поддержку украинских городов и регионов, энергетические потребности, создание прямых связей между предпринимателями обеих стран, а также при наступлении безопасных условий восстановления туризма и авиасообщения.

Напомним, украинское госпредприятие Укрзализныця намерено строить в разных уголках страны собственные газовые электрические станции суммарной мощностью 250 МВт. Реализация таких планов может стартовать уже этим летом.

Также мы писали, что Укрзализныця сообщила об изменениях в движении поездов в Хелм. Они введены в связи с проведением ремонтных работ, которые продлятся до 30 августа.