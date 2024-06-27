Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Испания поможет Украине развивать железную дорогу под стандарты Евросоюза arrow

Испания поможет Украине развивать железную дорогу под стандарты Евросоюза

27 июня 2024 21:28
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Испания поможет в развитии украинской железной дороги
Заседание украинской и испанской делегаций. Фото: Мининфраструктуры
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Украина и Испания запустят пилотный проект развития украинских железнодорожных путей в соответствии со стандартами Европейского Союза. Испания готова оказать финансовую поддержку и имеет соответствующие компании, опыт и готовые решения.

Об этом сообщило Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины в четверг, 27 июня.

Читайте также:

Модернизация украинских железнодорожных путей

"На сегодняшний день для нас чрезвычайно важна модернизация железнодорожной системы, в том числе модернизация коридоров к стандартам TEN-T и обновление подвижного состава. Отмечу, что Украина, как и Испания, использует железнодорожный путь, который имеет отличную от европейского стандартного пути ширину. Поэтому мы заинтересованы в вашей помощи развивать систему автоматического изменения ширины пути в движении для поездов. Мы стремимся привлечь вашу техническую и финансовую поддержку, чтобы развивать свою железную дорогу", — заявил исполняющий обязанности министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василий Шкураков на встрече с делегацией Испании, возглавляемой министром экономики, торговли и предпринимательства Королевства Испания Карлосом Куэрпо Кабальеро.

В этом году Украина начала строительство европути широкого пути (1435 мм) на маршруте Чоп-Львов, входящего в обновленный Средиземноморский коридор TEN-T. Этот проект отражает стратегическое направление на евроинтеграцию транспортных систем Украины и Молдовы и будет способствовать развитию сети TEN-T в Украине.

Министр экономики, торговли и предпринимательства Испании подчеркнул перспективы сотрудничества с Украиной, отметив важность испанского опыта для обеих стран в контексте развития евроколий.

"Украина не просто будет физически связана с Европой — это будет политическое движение в сторону Европы", — заявил министр Кабальеро.

Стороны также обсудили возможность привлечения инвестиций в производство в Украине, развитие морских портов страны, поддержку украинских городов и регионов, энергетические потребности, создание прямых связей между предпринимателями обеих стран, а также при наступлении безопасных условий восстановления туризма и авиасообщения.

Напомним, украинское госпредприятие Укрзализныця намерено строить в разных уголках страны собственные газовые электрические станции суммарной мощностью 250 МВт. Реализация таких планов может стартовать уже этим летом.

Также мы писали, что Укрзализныця сообщила об изменениях в движении поездов в Хелм. Они введены в связи с проведением ремонтных работ, которые продлятся до 30 августа.

Мининфраструктуры
Укрзализныця
Украина
Испания
Европа
железная дорога

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

23 июня 2024

01:45 Что делать, если в ТЦК отказываются принимать документ из "Резерв+" — объяснение Минобороны