Іспанія допоможе в розвитку української залізниці

Засідання української та іспанської делегацій. Фото: Мінінфраструктури

Україна та Іспанія запустять пілотний проєкт розвитку українських залізничних шляхів відповідно до стандартів Європейського Союзу. Іспанія готова надати фінансову підтримку, і має відповідні компанії, досвід та готові рішення.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у четвер, 27 червня.

Читайте також:

Модернізація українських залізничних шляхів

"На сьогодні для нас надзвичайно важливою є модернізація залізничної системи, у тому числі модернізація коридорів до стандартів TEN-T та оновлення рухомого складу. Зазначу, що Україна, як й Іспанія, використовує залізничну колію, яка має відмінну від європейської стандартної колії ширину. Тому ми зацікавлені у вашій допомозі розвивати систему автоматичної зміни ширини колії в русі для поїздів. Ми прагнемо залучити вашу технічну та фінансову підтримку, щоб розвивати свою залізницю", — заявив виконувач обов'язків міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василь Шкураков на зустрічі з делегацією Іспанії, очолюваною міністром економіки, торгівлі та підприємництва Королівства Іспанія Карлосом Куерпо Кабальєро.

У цьому році Україна розпочала будівництво євроколії широкої колії (1435 мм) на маршруті Чоп-Львів, що входить до оновленого Середземноморського коридору TEN-T. Цей проєкт відображає стратегічне спрямування на євроінтеграцію транспортних систем України та Молдови та сприятиме розвитку мережі TEN-T в Україні.

Міністр економіки, торгівлі та підприємництва Іспанії підкреслив перспективи співпраці з Україною, наголосивши на важливості іспанського досвіду для обох країн у контексті розвитку євроколії.

"Україна не просто буде фізично зв’язана з Європою — це буде політичний рух у бік Європи",— заявив міністр Кабальєро.

Сторони також обговорили можливість залучення інвестицій у виробництво в Україні, розвиток морських портів країни, підтримку українських міст і регіонів, енергетичні потреби, створення прямих зв'язків між підприємцями обох країн, а також, при настанні безпечних умов, — відновлення туризму та авіасполучень.

Нагадаємо, українське держпідприємство "Укрзалізниця" має намір збудувати у різних куточках країни власні газові електричні станції сумарною потужністю 250 МВт. Реалізація таких планів може стартувати вже цього літа.

Також ми писали, що Укрзалізниця повідомила про зміни в русі поїздів до Хелма. Вони введені у зв'язку з проведенням ремонтних робіт, які триватимуть до 30 серпня.