Исландия поддержит украинскую энергетику и выделит дополнительно 667 тысяч евро

Разрушеный энергетический объект. Иллюстративное фото: Минэнерго

Исландия решила дополнительно внести в Фонд поддержки энергетики Украины 667 тысяч евро. Это уже второй вклад страны, а предыдущий был более чем на 2 млн евро.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго в среду, 5 июня.

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Дополнительная помощь от Исландии

"Исландия внесет в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительные 667 тыс. евро", — говорится в сообщении.

Теперь общая сумма вклада Исландии в Фонд поддержки энергетики Украины вырастет до 2,72 млн евро. Министр энергетики Герман Галущенко поблагодарил исландских партнеров за помощь в сложные времена.

Он отметил, что этот Фонд является эффективным инструментом, который позволяет закупать необходимое оборудование для ремонтов и восстановления объектов, поврежденных российскими атаками.

В министерстве напомнили, что Фонд поддержки энергетики был создан по совместной инициативе Галущенко и еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон весной 2022 года.

"За последние несколько недель внесли средства или задекларировали намерения о взносах в Фонд также Австралия, Великобритания, Австрия, Швеция, Дания", — отметили в пресс-службе.

Известно, что общая сумма взносов составляет более 494 млн. евро.

Напомним, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил в эфире Ранок.LIVE, что в июле возможны отключения света на 10 часов.

По его словам, из-за сложной ситуации зимой украинцам придется переезжать, желательно в частный сектор.

А в Министерстве энергетики заявили, что пытаются решить проблему с мобильной связью при отключении света.