Ісландія підтримає українську енергетику й виділить додатково 667 тис. євро

Ісландія додатково надасть Україні ще понад 660 тис. євро — на що витратять
Ісландія вирішила додатково внести до Фонду підтримки енергетики України 667 тис. євро. Це вже другий внесок країни, попередній був на понад 2 млн євро.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго у середу, 5 червня.
Додаткова допомога від Ісландії
"Ісландія внесе до Фонду підтримки енергетики України додаткові 667 тис. євро", — йдеться у повідомленні.
Тому тепер загальна сума внеску Ісландії до Фонду підтримки енергетики України зросте до 2,72 млн євро. Міністр енергетики Герман Галущенко подякував ісландським партнерам за допомогу в складні часи.
Він зауважив, що цей Фонд є ефективним інструментом, який дозволяє закуповувати необхідне обладнання для ремонтів і відновлення об’єктів, пошкоджених російськими атаками.
У міністерстві нагадали, що Фонд підтримки енергетики був створений за спільної ініціативи Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон весною 2022 року.
"За останні декілька тижнів внесли кошти чи задекларували наміри про внески до Фонду також Австралія, Велика Британія, Австрія, Швеція, Данія", — зазначили в пресслужбі.
Відомо, що загальна сума внесків становить понад 494 млн євро.
Нагадаємо, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив в ефірі Ранок.LIVE, що у липні можливі відключення світла на 10 годин.
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