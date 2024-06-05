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Ісландія додатково надасть Україні ще понад 660 тис. євро — на що витратять

5 червня 2024 14:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Ісландія підтримає українську енергетику й виділить додатково 667 тис. євро
Зруйнований енергетичний об'єкт. Ілюстративне фото: Міненерго
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Ісландія вирішила додатково внести до Фонду підтримки енергетики України 667 тис. євро. Це вже другий внесок країни, попередній був на понад 2 млн євро. 

Про це повідомляє пресслужба Міненерго у середу, 5 червня.

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"Ісландія внесе до Фонду підтримки енергетики України додаткові 667 тис. євро", — йдеться у повідомленні.

Тому тепер загальна сума внеску Ісландії до Фонду підтримки енергетики України зросте до 2,72 млн євро. Міністр енергетики Герман Галущенко подякував ісландським партнерам за допомогу в складні часи.

Він зауважив, що цей Фонд є ефективним інструментом, який дозволяє закуповувати необхідне обладнання для ремонтів і відновлення об’єктів, пошкоджених російськими атаками.

У міністерстві нагадали, що Фонд підтримки енергетики був створений за спільної ініціативи Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон весною 2022 року.

"За останні декілька тижнів внесли кошти чи задекларували наміри про внески до Фонду також Австралія, Велика Британія, Австрія, Швеція, Данія", — зазначили в пресслужбі.

Відомо, що загальна сума внесків становить понад 494 млн євро.

Нагадаємо, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив в ефірі Ранок.LIVE, що у липні можливі відключення світла на 10 годин.

За його словами, через складну ситуацію взимку українцям доведеться переїжджати, бажано у приватний сектор.

А в Міністерстві енергетики заявили, що намагаються вирішити проблему з мобільним зв'язком під час відключень світла.

електроенергія
Ісландія
війна в Україні
енергетика
енергосистема
фінансова допомога

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