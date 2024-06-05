В Україні планують вирішити проблему зі зв'язком під час відключень

Мобільний зв'язок. Ілюстративне фото: відкриті джерела

В Україні вводяться відключення світла, що впливає на роботу мобільного зв'язку. У Міністерстві енергетики заявили, що намагаються вирішити цю проблему.

Про це сказав заступник міністра Микола Колісник в ефірі телемарафону.

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За словами представника Міненерго, це питання вже порушувалося під час російських обстрілів ще рік тому. Тоді телекомунікаційні компанії мали забезпечити резервні види живлення на вежах зв'язку, але у певних регіонах ця проблема не зникла.

"Ми будемо звертати увагу місцевих органів влади для того, щоб оперативно встановити додаткову резервну генерацію для веж теле-, радіо-, зв'язку. Це важливе питання", — сказав він.

Колісник зазначив, що на сьогодні існують деякі звернення, тому міністерство дуже швидко реагує та співпрацює з колегами, які напряму бачать, де і яка проблематика виникає.

Нагадаємо, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив в ефірі Ранок.LIVE, що у липні можливі відключення світла на 10 годин.

За його словами, через складну ситуацію взимку українцям доведеться переїжджати, бажано у приватний сектор.