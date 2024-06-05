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В Минэнерго пообещали решить проблему со связью по время отключений света

5 июня 2024 11:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Украине планируют решить проблему со связью во время отключения
Мобильная связь. Иллюстративное фото: открытые источники
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине вводятся отключения света, которые влияют на работу мобильной связи. В Министерстве энергетики заявили, что пытаются решить эту проблему.

Об этом сказал заместитель министра Николай Колесник в эфире телемарафона.

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По словам представителя Минэнерго, этот вопрос уже поднимался во время российских обстрелов еще год назад. Тогда телекоммуникационные компании должны обеспечить резервные виды питания на башнях связи, но в определенных регионах эта проблема не исчезла.

"Мы будем обращать внимание местных органов власти для того, чтобы оперативно установить дополнительную резервную генерацию для башен теле-, радио-, связи. Это важный вопрос", — сказал он.

Колесник отметил, что на сегодняшний день существуют некоторые обращения, поэтому министерство очень быстро реагирует и сотрудничает с коллегами, которые напрямую видят, где и какая проблематика возникает.

Напомним, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил в эфире Ранок.LIVE, что в июле возможны отключения света на 10 часов.

По его словам, из-за сложной ситуации зимой украинцам придется переезжать, желательно в частный сектор.

отключения света
мобильный интернет
электроэнергия
энергосистема
Минэнерго
связь

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