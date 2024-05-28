Иран начал увеличивать собственные запасы урана

Бывший президент Ирана Ибрагим Раиси на ядерном объекте. Фото: president.ir

Иран начал накапливать обогащенный уран. Аналитики утверждают, что его запасы уже близки к оружейному.

Об этом сообщает Associated Press во вторник, 28 мая.

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"Иран добивается отмены экономических санкций, наложенных на противоречивую ядерную программу страны, в обмен на ее замедление", — говорится в заявлении МАГАТЭ.

Эта программа довольно сомнительна и вызывает ряд критики и замечаний со стороны лидеров и политиков мировых стран. Несмотря на то, что недавно президент Ирана Ибрагим Раиси погиб, верховным лидером страны остается аятолла Али Хеменеи, поэтому существенных изменений ядерная программа не претерпевает.

"По состоянию на 11 мая у Ирана 142,1 килограмма урана, обогащенного до 60%, что на 20,6 килограмма больше, чем в последнем отчете наблюдательного органа ООН в 2017 году. Уран, обогащенный до 60% чистоты, является лишь коротким техническим шагом от оружейного уровня 90%", — говорится в материале МАГАТЭ.

Также аналитики подчеркнули, что общие запасы обогащенного урана в Иране составляют 6201,3 килограмма, что на 675,8 килограмма больше, чем при предварительной проверке экспертов МАГАТЭ.

Напомним, ранее страны ЕС согласовали санкции против Ирана, в том числе и против министра обороны страны.

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