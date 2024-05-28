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Іран збільшує запаси урану — що це означає для світу

28 травня 2024 09:12
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Іран почав збільшувати власні запаси урану
Колишній президент Ірані Ібрагім Раїсі на ядерному об'єкті. Фото: president.ir
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Іран почав накопичувати збагачений уран. Аналітики стверджують, що його запаси наразі вже близькі до збройового.

Про це повідомляє Associated Press у вівторок, 28 травня.

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"Іран домагається скасування економічних санкцій, накладених на суперечливу ядерну програму країни, в обмін на її уповільнення", — йдеться у заяві МАГАТЕ.

Ця програма є досить сумнівною та викликає ряд критики та зауважень зі сторони лідерів та політиків світових країн. Не дивлячись на те, що нещодавно президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув, верховним лідером країни залишається аятола Алі Хеменеї, тому суттєвих змін ядерна програма не зазнає.

"Станом на 11 травня  Іран має 142,1 кілограма урану, збагаченого до 60%, що на 20,6 кілограма більше, ніж в останньому звіті спостережного органу ООН у 2017 році. Уран, збагачений до 60% чистоти, є лише коротким технічним кроком від збройового рівня 90%", — йдеться в матеріале МАГАТЕ.

Також аналітики підкреслили, що загальні запаси збагаченого урану в Ірані становлять 6201,3 кілограма, що на 675,8 кілограма більше, ніж під час попередньої перевірки експертів МАГАТЕ.

Нагадаємо, раніше країни ЄС погодили санкції проти Ірану, в тому числі і проти міністра оборони країни. 

Іран почав поставляти Росії новітні авіабомби Qaem-5 для ударів по території України. 

Іран
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конфлікт
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Уран
ядерна небезпека

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