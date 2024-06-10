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Илон Маск может уйти из Tesla — какая причина

10 июня 2024 11:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Илон Маск может покинуть компанию Tesla
Главный исполнительный директор Tesla Илон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Главный исполнительный директор Tesla Илон Маск может уйти из компании. Это произойдет в случае неутверждения ему огромной премии.

Об этом сообщает The Verge.

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Председатель правления Tesla Робин Денхолм заявил, что если Илону Маску не одобрить премию в размере 56 миллиардов долларов, тогда компания рискует потерять его.

Акционеры Tesla намерены решить будущую судьбу компенсационного пакета Илона Маска 13 июня. Это будет уже во второй раз, когда они отдадут свои голоса за объем таких выплат.

Для убеждения акционеров в необходимости проголосовать за выделение премии компания планирует провести пресс-конференцию.

"Илон не типичный руководитель, а Tesla не является типичной компанией. Следовательно, типичный способ, которым компании вознаграждают ключевое руководство, не принесет результатов для Tesla. Чтобы мотивировать кого-то, как Илон, нужно что-то другое", — подчеркнул Денхолм в письме к акционерам.

Денхолм утверждает, что у Илона нет проблем с нехваткой идей и других сфер, где он может изменить мир.

"Мы хотим, чтобы эти идеи, эта энергия и это время были в Tesla на пользу вам, нашим владельцам. Но это требует взаимного уважения", — добавил он.

Напомним, в случае выигрыша Дональда Трампа в президентской гонке Илон Маск может стать его советником или занять другой пост в Белом доме. Слухи о тесном общении мультимиллиардера и кандидата в президенты США распространяются в СМИ давно. 

Также фирма по автомобильной кибербезопасности обнаружила, что угонщики могут легко сломать бесключевой доступ к Tesla Model 3 с помощью дешевого реле. Эксперты предлагают всем владельцам Tesla по безопасности электрокара дополнительно использовать функцию Pin To Drive.

компании
Илон Маск
деньги
премия
Tesla

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