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Ілон Маск може піти з Tesla — яка причина

10 червня 2024 11:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ілон Маск може покинути компанію Tesla
Головний виконавчий директор Tesla Ілон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Головний виконавчий директор Tesla Ілон Маск може піти з компанії. Це станеться у випадку незатвердження йому величезної премії.

Про це повідомляє The Verge.

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Голова правління Tesla Робін Денхолм заявив, якщо Ілону Маску не схвалити премію у розмірі 56 мільярдів доларів, тоді компанія ризикує втратити його.

Акціонери Tesla збираються вирішити майбутню долю компенсаційного пакета Ілона Маска 13 червня. Це буде вже другий раз, коли вони віддадуть свої голоси за обсяг таких виплат.

Для переконання акціонерів у необхідності проголосувати за виділення премії, компанія планує провести пресконференцію.

"Ілон не типовий керівник, а Tesla не є типовою компанією. Отже, типовий спосіб, у який компанії винагороджують ключове керівництво, не принесе результатів для Tesla. Щоб мотивувати когось, як Ілон, потрібно щось інше", — наголосив Денхолм у листі до акціонерів.

Денхолм стверджує, що Ілон не має проблем з нестачею ідей та інших сфер, де він може змінити світ.

"Ми хочемо, щоб ці ідеї, ця енергія та цей час були в Tesla на користь вам, нашим власникам. Але це вимагає взаємної поваги", — додав він.

Нагадаємо, у разі виграшу Дональда Трампа у президентській гонці, Ілон Маск може стати його радником чи зайняти інший пост у Білому домі. Чутки про тісне спілкування мультиміль'ярдера та кандидата в президенти США ширяться у ЗМІ давно. 

Також фірма з автомобільної кібербезпеки виявила, що викрадачі можуть легко зламати безключовий доступ до Tesla Model 3 за допомогою дешевого реле. Експерти пропонують усім власникам Tesla для безпеки електрокара додатково використовувати функцію Pin To Drive.

компанії
Ілон Маск
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премія
Tesla

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