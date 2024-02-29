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Европе нужно решать проблемы без США, — нардеп Елизавета Ясько

29 февраля 2024 02:03
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Европе нужно решать проблемы без США, — нардеп Елизавета Ясько
Народный депутат Украины Елизавета Ясько. Фото: скриншот
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Европа долгие годы опиралась на Соединенные штаты в решении сложных экономических и вопросов безопасности. Однако после полномасштабного вторжения России в Украину европейские страны становятся более проективными.

Об этом рассказала в интервью Новини.LIVE Елизавета Ясько, народный депутат Украины.

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Многие годы Европа ожидала, что США будут помогать в решении сложных вопросов. Однако сейчас, когда Америка борется со своими внутренними проблемами, нужно становиться более геополитически активными.

"Европе нужно решать, как себя защищать экономически, безопасно, как строить все эти сотрудничества. И мне кажется, что Европа, несмотря на разные проблемы, все равно гораздо сильнее, чем она была два года назад", — сообщила нардеп.

Конечно, в европейских странах тоже есть свои внутренние вопросы. Кто-то готовится к выборам, кто-то борется с российской пропагандой. Однако, по мнению Елизаветы Ясько, Европа наконец-то проснулась и начала принимать активное участие в геополитических вопросах.

"Дания, скандинавские страны, и то, что Швеция и Финляндия сказали, что мы хотим в НАТО и все сделали для этого — это уникально. То, что Норвегия нам помогает, то, что Дания нам помогает, то, что нам Швеция помогает. Они осознают экзистенциальный серьезный кризис", — считает Елизавета Ясько.

Напомним, в Белом доме официально заявили, что США не будут отправлять свои войска в Украину.

Европейский союз
США
Европа
политики
безопасность

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