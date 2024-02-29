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Європі потрібно вирішувати проблеми без США, — нардеп Єлизавета Ясько

29 лютого 2024 02:03
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Європі потрібно вирішувати проблеми без США, — нардеп Єлизавета Ясько
Народний депутат України Єлизавета Ясько. Фото: скріншот
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Європа довгі роки спиралась на Сполучені штати у вирішенні складних економічних та безпекових питань. Однак після повномасштабного вторгнення Росії в Україну європейські країни стають більш проективними. 

Про це розповіла в інтервʼю Новини.LIVE Єлизавета Ясько, народний депутат України.

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Європа вчиться вирішувати проблеми без США

Багато років Європа очікувала, що США допомагатимуть у вирішенні складних питань. Однак зараз, коли Америка бореться зі своїми внутрішніми проблемами, необхідно ставати більш геополітично активними.

"Європі треба вирішувати, як себе захищати економічно, безпеково, як будувати всі ці співпраці. І мені здається, що Європа, незважаючи на різні проблеми, все одно набагато сильніша, ніж вона була два роки тому", — повідомила нардеп.

Звісно, в європейських країнах також є свої внутрішні питання. Хтось готується до виборів, хтось бореться з російською пропагандою. Однак, на думку Єлизавети Ясько, Європа нарешті прокинулась і почала приймати активну участь в геополітичних питаннях.

"Данія, скандинавські країни, і те, що Швеція і Фінляндія сказали, що ми хочемо в НАТО і все зробили для цього — це унікально. Те, що Норвегія нам допомагає, те, що Данія нам допомагає, те, що нам Швеція допомагає. Вони усвідомлюють екзистенційну серйозну кризу", — вважає Єлизавета Ясько.

Нагадаємо, в Білому домі офіційно заявили, що США не відправлятиме свої війська в Україну.

Європейський союз
США
Європа
політики
безпека

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