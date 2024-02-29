Народний депутат України Єлизавета Ясько. Фото: скріншот

Європа довгі роки спиралась на Сполучені штати у вирішенні складних економічних та безпекових питань. Однак після повномасштабного вторгнення Росії в Україну європейські країни стають більш проективними.

Про це розповіла в інтервʼю Новини.LIVE Єлизавета Ясько, народний депутат України.

Читайте також:

Європа вчиться вирішувати проблеми без США

Багато років Європа очікувала, що США допомагатимуть у вирішенні складних питань. Однак зараз, коли Америка бореться зі своїми внутрішніми проблемами, необхідно ставати більш геополітично активними.

"Європі треба вирішувати, як себе захищати економічно, безпеково, як будувати всі ці співпраці. І мені здається, що Європа, незважаючи на різні проблеми, все одно набагато сильніша, ніж вона була два роки тому", — повідомила нардеп.

Звісно, в європейських країнах також є свої внутрішні питання. Хтось готується до виборів, хтось бореться з російською пропагандою. Однак, на думку Єлизавети Ясько, Європа нарешті прокинулась і почала приймати активну участь в геополітичних питаннях.

"Данія, скандинавські країни, і те, що Швеція і Фінляндія сказали, що ми хочемо в НАТО і все зробили для цього — це унікально. Те, що Норвегія нам допомагає, те, що Данія нам допомагає, те, що нам Швеція допомагає. Вони усвідомлюють екзистенційну серйозну кризу", — вважає Єлизавета Ясько.

Нагадаємо, в Білому домі офіційно заявили, що США не відправлятиме свої війська в Україну.