Европейская комиссия призвала ЕИБ финансировать оборонные проекты

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Европейская комиссия призвала Европейский инвестиционный банк изменить свою политику в этом году, чтобы разрешить ему финансировать оборонные проекты. Там отметили, что Европа стремится срочно увеличить оборонное производство, чтобы подготовиться к потенциальной российской агрессии.

Об этом сообщает Reuters во вторник, 5 марта.

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ЕИБ призывают финансировать оборонные проекты

Оборонные и военные расходы исключены из списка видов деятельности, которые могут финансироваться ЕИБ, принадлежащим 27 правительствам стран Европейского Союза.

"Комиссия предлагает руководящим органам Группы ЕИБ... адаптировать связанные с обороной исключения из кредитных политик Группы ЕИБ. Это позволит ЕИБ поддерживать производство военной техники и в целом европейскую оборонную промышленность", — говорится в заявлении Комиссии.

Этот призыв является частью более широкого предложения Комиссии по наращиванию оборонного производства в ЕС после того, как вторжение России в Украину в 2022 году продемонстрировало недостаточную подготовку Европы к потенциальному военному конфликту с Москвой.

"Европа в опасности. Агрессивная война России вызвала большое ощущение настоятельной необходимости усилить наш оборонный промышленный потенциал", — заявил на пресс-конференции глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

С общим балансом в 544,6 млрд евро банк является крупнейшим многосторонним финансовым учреждением мира по размеру активов и крупнейшим многосторонним кредитором, с выплаченными и обещанными кредитами в 562 млрд евро в 2022 году по сравнению со 171 млрд долларов США Всемирного банка.

ЕИБ является ведущим игроком в финансировании амбициозного перехода Европы в экономику с нулевыми выбросами углерода и более оцифрованной экономики, но его правила четко предполагают, что он не может финансировать производство боеприпасов и вооружений или инфраструктуру для военного использования.

"Модификация кредитной политики, в частности Группы ЕИБ, является необходимым и главным приоритетом для обеспечения доступа оборонного сектора к финансовым инструментам ЕС и возможности в полной мере воспользоваться ими", — заявила Еврокомиссия.

Напомним, Европейская Комиссия не планирует участвовать в каких-либо переговорах с Россией по продолжению транзита российского газа в страны ЕС через украинскую газотранспортную систему. В то же время она предпримет все необходимые меры для полного отказа от использования российского газа в будущем.

Также в феврале инфляция в еврозоне снизилась с 2,8% до 2,6%, продолжая тренд снижения с октября 2022 года, когда уровень цен достиг пика почти в 11%. Это замедление произошло на фоне снижения цен на топливо, что подтвердило тенденцию последних месяцев.