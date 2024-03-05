Європейська комісія закликала ЄІБ фінансувати оборонні проєкти

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Європейська комісія закликала Європейський інвестиційний банк змінити свою політику цього року, щоб дозволити йому фінансувати оборонні проєкти. Там наголосили, що Європа прагне терміново збільшити оборонне виробництво, щоб підготуватися до потенційної російської агресії.

Про це повідомляє Reuters у вівторок, 5 березня.

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ЄІБ закликають фінансувати оборонні проєкти

Оборонні і військові витрати наразі виключені зі списку видів діяльності, які можуть фінансуватися ЄІБ, що належить 27 урядам країн Європейського Союзу.

"Комісія пропонує керівним органам Групи ЄІБ... адаптувати пов'язані з обороною винятки з кредитних політик Групи ЄІБ. Це дозволить ЄІБ підтримувати виробництво військової техніки та загалом європейську оборонну промисловість", — йдеться у заяві Комісії.

Цей заклик є частиною більш широкої пропозиції Комісії щодо нарощування оборонного виробництва в ЄС після того, як вторгнення Росії в Україну в 2022 році продемонструвало недостатню підготовку Європи до потенційного військового конфлікту з Москвою.

"Європа в небезпеці. Агресивна війна Росії викликала велике відчуття нагальної необхідності посилити наш оборонний промисловий потенціал", — заявив на пресконференції глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель.

Із загальним балансом у 544,6 мільярда євро банк є найбільшою багатосторонньою фінансовою установою світу за розміром активів і найбільшим багатостороннім кредитором, з виплаченими та обіцяними кредитами у 562 мільярди євро у 2022 році порівняно зі 171 мільярдом доларів США Світового банку.

ЄІБ є провідним гравцем у фінансуванні амбітного переходу Європи до економіки з нульовими викидами вуглецю і більш оцифрованої економіки, але його правила чітко передбачають, що він не може фінансувати виробництво боєприпасів і озброєнь або інфраструктуру для військового використання.

"Модифікація кредитної політики, зокрема Групи ЄІБ, є необхідною і головним пріоритетом для забезпечення доступу оборонного сектору до фінансових інструментів ЄС і можливості повною мірою скористатися ними", — заявила Єврокомісія.

Нагадаємо, Європейська Комісія не планує брати участь у будь-яких переговорах із Росією щодо продовження транзиту російського газу до країн ЄС через українську газотранспортну систему. Натомість вона вживе всіх необхідних заходів для повної відмови від використання російського газу у майбутньому.

Також у лютому інфляція в єврозоні знизилася з 2,8% до 2,6%, продовжуючи тренд зниження з жовтня 2022 року, коли рівень цін досяг піка у майже 11%. Це уповільнення відбулося на тлі зменшення цін на пальне, що підтвердило тенденцію останніх місяців.