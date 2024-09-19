Европарламент призвал предоставить Украине разрешение на удары вглубь России

Европарламент. Фото: Reuters

В четверг, 19 сентября, Европейский парламент в своей резолюции призвал ЕС снять все ограничения использования западного оружия для ударов Украины по российской территории. По мнению депутатов, текущие ограничения препятствуют Украине реализовать свое право на самооборону и делают ее уязвимой к возможным атакам.

Соответствующую резолюцию опубликовали на сайте Европарламента.

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Резолюция Европарламента

Документ отмечает, что для эффективной защиты от агрессии Украина нуждается в расширенной военной помощи. В частности, Европарламент рекомендует увеличить поставки вооружения для Украины, в частности, немецких дальнобойных ракет Taurus. Депутаты также предлагают ужесточить санкции против России, включая конфискацию российских активов.

Странам ЕС и союзникам по НАТО рекомендовано взять на себя обязательство оказывать Украине военную поддержку на уровне не менее 0,25% своего ВВП ежегодно. Также предлагается создание новых военных производств на территории Украины для усиления обороноспособности.