Європарламент закликав надати Україні дозвіл на удари вглиб Росії

Європарламент. Фото: Reuters

У четвер, 19 вересня, Європейський парламент у своїй резолюції закликав ЄС зняти всі обмеження на використання західної зброї для ударів України по російській території. На думку депутатів, поточні обмеження перешкоджають Україні реалізувати своє право на самооборону та роблять її вразливою до можливих атак.

Відповідну резолюцію опублікували на сайті Європарламенту.

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Резолюція Європарламенту

Документ наголошує, що для ефективного захисту від агресії Україна потребує розширеної військової допомоги. Зокрема, Європарламент рекомендує збільшити постачання озброєння для України, зокрема німецьких далекобійних ракет Taurus. Депутати також пропонують посилити санкції проти Росії, включаючи конфіскацію російських активів.

Країнам ЄС і союзникам по НАТО рекомендовано взяти на себе зобов'язання надавати Україні військову підтримку на рівні щонайменше 0,25% свого ВВП щорічно. Також пропонується створення нових військових виробництв на території України для посилення її обороноздатності.