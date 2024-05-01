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Европарламент объяснил решение Украины о временном отступлении от прав человека

1 мая 2024 00:06
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Илья Рябинин
редактор
Европарламент объяснил решение Украины о временном отступлении от прав человека
Заседание Европарламента. Фото иллюстративное: REUTERS/Julien Warnand
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Европарламент объяснил решение украинского правительства о временном отступлении от обязательств по правам человека. Там заявили, что Украина об этом проинформировала Совет Европы еще в 2022 году.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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Европейские чиновники напомнили, что Украина еще в 2022 году сообщила об отступлениях от нескольких статей Конвенции по правам человека из-за российского вторжения и военного положения.

В то же время в украинском правительстве сообщили, что отступления не будут распространяться на:

  • статьи о принудительном труде;
  • свободу мысли, совести и религии;
  • права на эффективное средство правовой защиты;
  • запрещение дискриминации и ограничения на политическую деятельность иностранцев.

Ограничивает прав человека — последние новости

Ранее мы сообщали, что Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека.

Позже политтехнолог Тарас Загородний объяснил подачу такого заявления, заявив, что в стране идет война.

А в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины заявили, что это "регулярная практика", поскольку подобные информирования идут с 2015 года.

Украина
Европарламент
люди
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