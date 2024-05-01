Европарламент объяснил решение Украины о временном отступлении от прав человека
Европарламент объяснил решение украинского правительства о временном отступлении от обязательств по правам человека. Там заявили, что Украина об этом проинформировала Совет Европы еще в 2022 году.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Совет ЕС разъяснил отступление Украины от прав человека
Европейские чиновники напомнили, что Украина еще в 2022 году сообщила об отступлениях от нескольких статей Конвенции по правам человека из-за российского вторжения и военного положения.
В то же время в украинском правительстве сообщили, что отступления не будут распространяться на:
- статьи о принудительном труде;
- свободу мысли, совести и религии;
- права на эффективное средство правовой защиты;
- запрещение дискриминации и ограничения на политическую деятельность иностранцев.
Ограничивает прав человека — последние новости
Ранее мы сообщали, что Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека.
Позже политтехнолог Тарас Загородний объяснил подачу такого заявления, заявив, что в стране идет война.
А в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины заявили, что это "регулярная практика", поскольку подобные информирования идут с 2015 года.
Читайте Новини.LIVE!