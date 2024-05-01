Європарламент пояснив рішення України про тимчасовий відступ від прав людини
Європарламент пояснив рішення українського уряду про тимчасовий відступ від зобов'язань щодо прав людини. Там заявили, що Україна про це проінформувала Раду Європи ще у 2022 році.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Рада ЄС роз'яснила відступ України від прав людини
Європейські урядовці нагадали, що Україна ще у 2022 році повідомила про відступи від кількох статей Конвенції з прав людини через російське вторгнення та воєнний стан.
Водночас в українському уряді сповістили, що відступи не будуть поширюватись на:
- статті про примусову працю;
- свободу думки, совісті та релігії;
- права на ефективний засіб правового захисту;
- заборону дискримінації та обмеження на політичну діяльність іноземців.
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Раніше ми повідомляли, що Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини.
Пізніше політтехнолог Тарас Загородній пояснив подачу такої заяви, заявивши, що в країні йде війна.
А в пресслужбі Міністерства закордонних справ України заявили, що це "регулярна практика", оскільки подібні інформування йдуть з 2015 року.
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