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Європарламент пояснив рішення України про тимчасовий відступ від прав людини

1 травня 2024 00:06
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Європарламент пояснив рішення України про тимчасовий відступ від прав людини
Засідання Європарламенту. Фото ілюстративне: REUTERS/Julien Warnand
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Європарламент пояснив рішення українського уряду про тимчасовий відступ від зобов'язань щодо прав людини. Там заявили, що Україна про це проінформувала Раду Європи ще у 2022 році.

Про це повідомляє "Європейська правда".

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Європейські урядовці нагадали, що Україна ще у 2022 році повідомила про відступи від кількох статей Конвенції з прав людини через російське вторгнення та воєнний стан.

Водночас в українському уряді сповістили, що відступи не будуть поширюватись на:

  • статті про примусову працю;
  • свободу думки, совісті та релігії;
  • права на ефективний засіб правового захисту;
  • заборону дискримінації та обмеження на політичну діяльність іноземців.

Обмеження прав людини — останні новини

Раніше ми повідомляли, що Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини.

Пізніше політтехнолог Тарас Загородній пояснив подачу такої заяви, заявивши, що в країні йде війна.

А в пресслужбі Міністерства закордонних справ України заявили, що це "регулярна практика", оскільки подібні інформування йдуть з 2015 року. 

Україна
Європарламент
люди
обмеження
права

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