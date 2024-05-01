Європарламент пояснив рішення України про тимчасовий відступ від прав людини

Засідання Європарламенту. Фото ілюстративне: REUTERS/Julien Warnand

Європарламент пояснив рішення українського уряду про тимчасовий відступ від зобов'язань щодо прав людини. Там заявили, що Україна про це проінформувала Раду Європи ще у 2022 році.

Про це повідомляє "Європейська правда".

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Європейські урядовці нагадали, що Україна ще у 2022 році повідомила про відступи від кількох статей Конвенції з прав людини через російське вторгнення та воєнний стан.

Водночас в українському уряді сповістили, що відступи не будуть поширюватись на:

статті про примусову працю;

свободу думки, совісті та релігії;

права на ефективний засіб правового захисту;

заборону дискримінації та обмеження на політичну діяльність іноземців.

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Раніше ми повідомляли, що Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини.

Пізніше політтехнолог Тарас Загородній пояснив подачу такої заяви, заявивши, що в країні йде війна.

А в пресслужбі Міністерства закордонних справ України заявили, що це "регулярна практика", оскільки подібні інформування йдуть з 2015 року.