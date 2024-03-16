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Европа может закрыть небо для иранских авиалиний — в чем причина

16 марта 2024 10:07
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Европа может закрыть небо для иранских авиалиний — в чем причина
Самолет авиакомпании Iran Air. Фото: AFP
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Европейское воздушное пространство может быть закрыто для национальной авиакомпании Iran Air. Это произойдет в случае передачи Тегераном баллистических ракет России. 

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника в пятницу, 15 марта.

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По информации источника, страны G7 рассматривают возможность введения "новых и значительных мер" против Ирана на фоне углубления оборонного сотрудничества с Москвой. Одним из предполагаемых действий является прекращение полетов Iran Air в Европу.

"Если Иран продолжит поставлять России баллистические ракеты или соответствующие технологии, мы готовы отреагировать быстро и скоординировано, в том числе новыми и значительными мерами против Ирана", — говорится в заявлении G7.

Хотя подтверждения того, что Россия уже получила иранские ракеты, нет, Соединенные Штаты отмечают явные усилия Тегерана налаживать переговоры с Москвой по этому вопросу.

Напомним, в Иране могли передать России около 400 баллистических ракет "Зульфикар", способных поражать нанесенные цели на расстоянии до 700 км. Ракеты могли быть переданы совершенно секретно.

В то же время Иран опроверг информацию о поставках России своих баллистических ракет для ударов по Украине.

США
Иран
авиасообщение
G7
Европа
ракеты
самолеты
Россия

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