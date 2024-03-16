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Європа може закрити небо для іранських авіаліній — в чому причина

16 березня 2024 10:07
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Європа може закрити небо для іранських авіаліній — в чому причина
Літак авіакомпанії Iran Air. Фото: AFP
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Європейський повітряний простір може бути закритим для національної авіакомпанії Iran Air. Це станеться у разі передачі Тегераном балістичних ракет Росії.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на американського чиновника у п'ятницю, 15 березня.

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За інформацією джерела, країни G7 розглядають можливість запровадження "нових та значних заходів" проти Ірану на тлі поглиблення оборонної співпраці з Москвою. Однією з передбачуваних дій є припинення польотів "Iran Air" до Європи.

"Якщо Іран продовжить постачати Росії балістичні ракети або відповідні технології, ми готові відреагувати швидко та скоординовано, у тому числі новими та значними заходами проти Ірану", — йдеться у заяві G7.

Хоча підтвердження того, що Росія вже отримала іранські ракети, немає, Сполучені Штати наголошують на явних зусиллях Тегерана налагоджувати переговори з Москвою з цього питання.

Нагадаємо, в Ірані могли передати Росії близько 400 балістичних ракет "Зульфікар", здатних вражати завдану мету на відстані до 700 км. Ракети могли бути передані таємно.

Водночас Іран спростував інформацію про постачання Росії своїх балістичних ракет для ударів по Україні.

США
Іран
авіасполучення
G7
Європа
ракети
літаки
Росія

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