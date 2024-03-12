ЕС планирует ввести санции против Ирана из-за возможного предоставления ракет РФ, — Reuters

Заседание Европарламента. Иллюстративное фото: REUTERS

В Европейском союзе обсуждают меры против Ирана на фоне сообщений о возможной передаче баллистических ракет России для их применения по Украине. Европейские чиновники призвали все страны прекратить поставки оружия в Россию.

Об этом сообщает Reuters.

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"Европейский Совет призывает третьи стороны немедленно прекратить оказывать материальную поддержку агрессивной войне России против Украины", — говорится в проекте заключения саммита, с которым ознакомилось издание.

По данным источников Reuters, Россия получила от РФ большое количество баллистических ракет класса "земля-земля". Таким образом, Тегеран лишь углубил военное сотрудничество со страной, находящейся под санкциями США.

"Сообщения о том, что Иран может передать России баллистические ракеты и связанные с ними технологии для использования против Украины, вызывают большую обеспокоенность. Европейский Союз готов реагировать быстро и в координации с международными партнерами, в том числе посредством новых и значительных мер против Ирана", — говорится в тексте выводов саммита.

Отмечается, что европейские лидеры призывают Верховного представителя ЕС Жозепа Борреля и Еврокомиссию подготовить новый пакет санкций против Беларуси, Северной Кореи и Ирана.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил в марте, что у него есть информация о предоставлении Ираном баллистических ракет России.

"Я имею (информацию, — Ред.). Я не могу вникать в это. То ли баллистические ракеты, то ли беспилотники "шахед", которые они поставляли России, мы видели, что если в мире происходит борьба, то часто Иран разжигает ее", — подчеркнул Шаппс.

Напомним, Иран опроверг информацию о поставках России своих баллистических ракет для ударов по Украине.

Также мы писали, что спикер Госдепа США Мэтью Миллер заявил о намерении Вашингтона и его союзников принять строгие меры против Ирана и России, если состоится передача ракет войскам РФ.