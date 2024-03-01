У США пообіцяли швидку та сувору відповідь, якщо Іран передасть ракети Росії

Речник Державного департаменту США Метью Міллер. Фото: скриншот

Речник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Метью Міллер заявив про намір Вашингтона та його союзників швидко вжити суворих заходів проти Ірану та Росії, якщо перший передасть ракети останній.

Про це повідомляє Укрінформ у четвер, 29 лютого.

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"Ми продемонстрували нашу здатність у тісній координації з нашими партнерами й союзниками робити кроки у відповідь на військове партнерство між РФ та Іраном. І якщо Іран піде далі та продасть балістичні ракети Росії, я можу вас запевнити, що відповідь міжнародної спільноти буде швидкою та суворою", — зазначив Міллер.

Він також заявив, що США отримали повідомлення про запуск російського космічного супутника для Ірану. Міллер назвав це ще одним підтвердженням зростання військового співробітництва між двома країнами.

"Як ми неодноразово відкрито попереджали, це партнерство шкодить Україні, сусідам Ірану та міжнародній спільноті", — наголосив речник Держдепу.

Що відомо про інформацію щодо постачання іранських ракет Росії

Нагадаємо, у звіті Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що Іран продав Росії сотні балістичних ракет малої дальності.

Також ми писали, що в постійному представництві Ірану при ООН відреагували на інформацію ЗМІ про постачання Росії своїх балістичних ракет.

Додамо, що за словами керівника ГУР Кирила Буданова, російські загарбники неодноразово використовували ракети іноземного виробництва для ударів по Україні. Він розповів, про які саме цілі йдеться.