В США пообещали скорый и строгий ответ, если Иран передаст ракеты России

Спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер. Фото: скриншот

Представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Мэтью Миллер заявил о намерении Вашингтона и его союзников быстро принять строгие меры против Ирана и России, если первый передаст ракеты последней.

Об этом сообщает Укринформ в четверг, 29 февраля.

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Реакция США на вероятную передачу ракет России

"Мы продемонстрировали нашу способность в тесной координации с нашими партнерами и союзниками делать ответные шаги на военное партнерство между РФ и Ираном. И если Иран пойдет дальше и продаст баллистические ракеты России, я могу вас заверить, что ответ международного сообщества будет быстрым и строгим", — отметил Миллер.

Он также заявил, что США получили уведомление о запуске российского космического спутника для Ирана. Миллер назвал это еще одним подтверждением роста военного сотрудничества между двумя странами.

"Как мы неоднократно открыто предупреждали, это партнерство вредит Украине, соседям Ирана и международному сообществу", — подчеркнул спикер Госдепа.

Что известно об информации насчет поставок иранских ракет России

Напомним, в отчете Института изучения войны (ISW) сообщили, что Иран продал России сотни баллистических ракет малой дальности.

Также мы писали, что в постоянном представительстве Ирана при ООН отреагировали на информацию СМИ о поставках России своих баллистических ракет.

Добавим, что по словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, российские захватчики неоднократно использовали ракеты иностранного производства для ударов по Украине. Он рассказал, о каких именно целях идет речь.