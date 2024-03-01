В США пообещали скорый и строгий ответ, если Иран передаст ракеты России
Представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Мэтью Миллер заявил о намерении Вашингтона и его союзников быстро принять строгие меры против Ирана и России, если первый передаст ракеты последней.
Об этом сообщает Укринформ в четверг, 29 февраля.
Реакция США на вероятную передачу ракет России
"Мы продемонстрировали нашу способность в тесной координации с нашими партнерами и союзниками делать ответные шаги на военное партнерство между РФ и Ираном. И если Иран пойдет дальше и продаст баллистические ракеты России, я могу вас заверить, что ответ международного сообщества будет быстрым и строгим", — отметил Миллер.
Он также заявил, что США получили уведомление о запуске российского космического спутника для Ирана. Миллер назвал это еще одним подтверждением роста военного сотрудничества между двумя странами.
"Как мы неоднократно открыто предупреждали, это партнерство вредит Украине, соседям Ирана и международному сообществу", — подчеркнул спикер Госдепа.
Что известно об информации насчет поставок иранских ракет России
Напомним, в отчете Института изучения войны (ISW) сообщили, что Иран продал России сотни баллистических ракет малой дальности.
Также мы писали, что в постоянном представительстве Ирана при ООН отреагировали на информацию СМИ о поставках России своих баллистических ракет.
Добавим, что по словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, российские захватчики неоднократно использовали ракеты иностранного производства для ударов по Украине. Он рассказал, о каких именно целях идет речь.
Читайте Новини.LIVE!