ЄС планує запровадити санції проти Ірану через можливе надання ракет РФ, — Reuters

Засідання Європарламенту. Ілюстративне фото: REUTERS

У Європейському союзу обговорюють заходи проти Ірану на тлі повідомлень про можливу передачу балістичних ракет Росії для їх застосування по Україні. Європейські посадовці закликали усі країни припинити постачання зброї в Росію.

Про це повідомляє Reuters.

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"Європейська Рада закликає треті сторони негайно припинити надавати матеріальну підтримку агресивній війні Росії проти України", — йдеться в проєкті висновків саміту, з яким ознайомилося видання.

За даними джерел Reuters, Росія отримала від РФ велику кількість балістичних ракет класу "земля-земля". Таким чином Тегеран лише поглибив військові співпрацю з країною, яка перебуває під санкціями США.

"Повідомлення про те, що Іран може передати Росії балістичні ракети і пов'язані з ними технології для використання проти України, викликають велике занепокоєння. Європейський Союз готовий реагувати швидко і в координації з міжнародними партнерами, в тому числі за допомогою нових і значних заходів проти Ірану", — йдеться в тексті висновків саміту.

Зазначається, що європейські лідери закликатимуть Верховного представника ЄС Жозепа Борреля і Єврокомісію підготувати новий пакет санкцій проти Білорусі, Північної Кореї та Ірану.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив у березні, що він має інформацію про надання Іраном балістичних ракет Росії.

"Я маю (інформацію, — Ред.). Я не можу заглиблюватися в це. Чи то балістичні ракети, чи то безпілотники "шахед", які вони постачали Росії, ми бачили, що якщо у світі відбувається боротьба, то часто Іран розпалює її", — наголосив Шаппс.

Нагадаємо, Іран заперечив інформацію про постачання Росії своїх балістичних ракет для ударів по Україні.

Також ми писали, що речник Держдепу США Метью Міллер заявив про намір Вашингтона та його союзників вжити суворих заходів проти Ірану та Росії, якщо відбудеться передача ракет військам РФ.