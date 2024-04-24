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Еврокомиссия отреагировала на остановку оказания консульских услуг мужчинам из Украины за границей

24 апреля 2024 15:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Еврокомиссия отреагировала на остановку оказания консульских услуг мужчинам из Украины за границей
Мужчины в очереди возле украинского консульства за границей. Фото: RFE/RL
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Европейской комиссии отреагировали на остановку предоставления консульских услуг украинским мужчинам призывного возраста, находящимся за границей. Там отметили, что берут это объявление в известность.

Об этом сообщает "Радио Свобода" в среду, 24 апреля.

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Остановка предоставления консульских услуг украинским мужчинам

"Мы принимаем это объявление к сведению. У меня нет конкретных комментариев, когда речь идет о Директиве о временной защите. Мы не различаем пола, а также призывной статус. Это все, что должна сказать со своей стороны", — сказала пресс-секретарь Еврокомиссии по внутренним делам, миграции и внутренней безопасности Анита Хиппер.

В ЕС не сказали, поддерживают ли это решение Украины. Там также не ответили, подлежат ли депортации украинские мужчины, которые окажутся на территории ЕС с просроченными документами.

"Не нам комментировать решение украинского правительства относительно мер, которые необходимо принять в контексте конфликта. Единственное, что мы можем сделать, — это объяснить, какая ситуация с этими лицами, которые находятся на территории Европы. Это то, что мы можем сделать", — добавил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Напомним, комментируя ситуацию с ограничением консульских услуг украинским мужчинам за границей, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что отсидеться за границей, когда в твоей стране война, не получится. Сейчас приоритет — защита Родины от уничтожения.

Также член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, действительно ли стоит бояться экстрадиции украинским мужчинам за границей.

украинцы
Еврокомиссия
Украина
заграница
мужчины
консульство

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