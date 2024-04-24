Єврокомісія відреагувала на зупинку надання консульських послуг чоловікам з України за кордоном

Чоловіки в черзі біля українського консульства за кордоном. Фото: RFE/RL

В Європейській комісії відреагували на зупинку надання консульських послуг українським чоловікам призовного віку, які перебувають за кордоном. Там зазначили, що беруть це оголошення до відома.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" у середу, 24 квітня.

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Зупинка надання консульських послуг українським чоловікам

"Ми беремо це оголошення до відома. У мене немає конкретних коментарів, коли йдеться про Директиву про тимчасовий захист. Ми не розрізняємо статі, а також призовний статус. Це все, що маю сказати зі свого боку", — сказала речниця Єврокомісії з внутрішніх справ, міграції та внутрішньої безпеки Аніта Хіппер.

В ЄС не сказали, чи підтримують це рішення України. Там також не відповіли, чи підлягатимуть депортації українські чоловіки, що опиняться на території ЄС із простроченими документами.

"Не нам коментувати рішення українського уряду щодо заходів, які необхідно вжити в контексті конфлікту. Єдине, що ми можемо зробити, — це пояснити, яка ситуація з цими особами, які перебувають на території Європи. Це те, що ми можемо зробити", — додав представник Єврокомісії Ерік Мамер.

Нагадаємо, коментуючи ситуацію з обмеженням консульських послуг українським чоловікам за кордоном, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що відсидітись за кордоном, коли у твоїй країні війна, не вийде. Зараз пріоритет — захист Батьківщини від знищення.

Також член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, чи дійсно варто боятися екстрадиції українським чоловікам за кордоном.