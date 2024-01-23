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Еврокомиссия создаст управление, которое будет следить за искусственным интеллектом

23 января 2024 19:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Еврокомиссия создаст управление, которое будет следить за искусственным интеллектом
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Amel Emric
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Европейская комиссия планирует принять решение о создании управления, которое будет следить за использованием искусственного интеллекта. Основная часть полномочий будет возложена на национальные органы власти.

Об этом говорится в проекте документа, передает Euractiv.

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Управление, которое будет следить за использованием ИИ

Управление по искусственному интеллекту будет играть основную роль в правоприменении закона об ИИ.

Этот знаковый закон Европейского Союза о регулировании искусственного интеллекта должен быть принят в ближайшие недели на основе политического соглашения, которое было заключено в декабре.

Идея создания управления для централизованного обеспечения соблюдения правил в сфере ИИ принадлежит Европарламенту.

Euractiv отмечает, что во время переговоров между европейскими институциями размер управления был уменьшен. Тогда ведомство было интегрировано в Еврокомиссию.

Новое управление будет играть вспомогательную роль в обеспечении соблюдения правил в отношении систем искусственного интеллекта, ведь основная часть полномочий будет возложена на национальные органы власти.

На ведомство возложена задача следить за моделями и системами ИИ общего назначения.

Напомним, основатель Всемирного экономического форума экономист Клаус Шваб во время дискуссионной панели в Давосе объяснил свое видение будущего человечества с развитием искусственного интеллекта. Экономист убежден, что в скором времени ИИ сможет заменить выборы органов власти.

Также мы писали, что в Международном валютном фонде прогнозируется риск развития технологий во всем мире. Там заявили, что около 40% рабочих мест могут быть заменены искусственным интеллектом.

Европейский союз
Еврокомиссия
технологии
искуственній подсластитель

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