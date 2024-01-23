Єврокомісія створить управління, яке стежитиме за штучним інтелектом

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Amel Emric

Європейська комісія планує ухвалити рішення про створення управління, яке стежитиме за використанням штучного інтелекту. Основна частина повноважень буде покладена на національні органи влади.

Про це йдеться в проєкті документа, передає Euractiv.

Читайте також:

Управління, яке стежитиме за використанням ШІ

Управління зі штучного інтелекту відіграватиме основну роль у правозастосуванні закону про ШІ.

Цей знаковий закон Європейського Союзу про регулювання штучного інтелекту повинні прийняти в найближчі тижні на основі політичної угоди, яка була укладена в грудні.

Ідея створення управління для централізованого забезпечення дотримання правил у сфері ШІ належить Європарламенту.

Euractiv зазначає, що під час переговорів між європейськими інституціями розмір управління був зменшений. Тоді відомство було інтегроване в Єврокомісію.

Нове управління буде відігравати допоміжну роль у забезпеченні дотримання правил щодо систем штучного інтелекту, адже основна частина повноважень буде покладена на національні органи влади.

На відомство покладено завдання стежити за моделями та системами ШІ загального призначення.

Нагадаємо, засновник Всесвітнього економічного форуму, економіст Клаус Шваб під час дискусійної панелі в Давосі пояснив своє бачення майбутнього людства з розвитком штучного інтелекту. Економіст переконаний, що незабаром ШІ зможе замінити вибори органів влади.

Також ми писали, що у Міжнародному валютному фонді прогнозують ризики розвитку технологій у всьому світі. Там заявили, що майже 40% робочих місць можуть бути замінені штучним інтелектом.