Евлаш рассказал, есть ли угроза ракетного удара по Украине на Пасху

Спикер Воздушных сил Илья Евлаш. Фото: Детектор медіа

В Воздушных силах предупредили о возможных атаках РФ по Украине в Пасхальную ночь. В то же время заявили о готовности к защите от вероятных нападений противника.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

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"Мы не можем исключать то, что подлый и коварный враг может просто навредить, испортить людям праздник прямо в Пасхальную ночь, нанеся свои ракетные удары", — отметил он.

По словам Евлаша, воздушные силы Украины ждут и готовы к защите от нападений противника.

"Однако людям нужно быть внимательными в любое время, несмотря ли это Пасха или просто обычный какой-то среднестатистический день", — предупредил спикер.

Напомним, в этом году украинцы отмечают Пасху 5 мая. Мы писали о том, куда киевлянам можно пойти, чтобы освятить свою пасхальную корзину в каждом районе столицы.

На Пасху будет действовать комендантское время так же, как в обычные дни. Правоохранители будут контролировать соблюдение правил и проводить профилактические беседы с нарушителями.

Как известно, в украинском небе первые истребители F-16 появятся уже в этом году. В воздушных силах пошутили, что это произойдет уже после Пасхальных праздников. Впрочем, уточнили, что о точных датах пока речь не идет.