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Євлаш розповів, чи є загроза ракетного удару по Україні на Великдень

2 травня 2024 13:28
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Євлаш розповів, чи є загроза ракетного удару по Україні на Великдень
Спікер Повітряних сил Ілля Євлаш. Фото: Детектор медіа
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

У Повітряних силах попередили про можливі атаки РФ по Україні у Великодню ніч. Водночас заявили про готовність відбиття ймовірних нападів противника.

Про це повідомив спікер Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

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"Ми не можемо виключати те, що підлий і підступний ворог може просто нашкодити, зіпсувати людям свято просто у Великодню ніч, завдавши своїх ракетних ударів", — зазначив він.

За словами Євлаша, Повітряні сили України чекають і готові до відбиття нападу противника.

"Однак, людям потрібно бути уважними у будь-який час, незважаючи чи це Великдень або просто звичайний якийсь середньостатистичний день", — попередив спікер.

Нагадаємо, цьогоріч українці відзначатимуть Великдень 5 травня. Ми писали про те, куди киянам можна піти, щоб освятити свій великодній кошик, в кожному районі столиці.

На Великдень буде діяти комендантська година так само, як у звичайні дні. Правоохоронці будуть контролювати дотримання правил і проводити профілактичні бесіди з порушниками.

Як відомо, в українському небі перші винищувачі F-16 з'являться вже у цьому році. В Повітряних силах пожартували, що це відбудеться вже після Великодніх свят. Втім, уточнили, що про точні дати наразі не йдеться.

війна
Росія
атака
ракетний удар
Повітряні Сили ЗСУ
Великдень-2024

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