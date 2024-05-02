Євлаш розповів, чи є загроза ракетного удару по Україні на Великдень

Спікер Повітряних сил Ілля Євлаш. Фото: Детектор медіа

У Повітряних силах попередили про можливі атаки РФ по Україні у Великодню ніч. Водночас заявили про готовність відбиття ймовірних нападів противника.

Про це повідомив спікер Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

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"Ми не можемо виключати те, що підлий і підступний ворог може просто нашкодити, зіпсувати людям свято просто у Великодню ніч, завдавши своїх ракетних ударів", — зазначив він.

За словами Євлаша, Повітряні сили України чекають і готові до відбиття нападу противника.

"Однак, людям потрібно бути уважними у будь-який час, незважаючи чи це Великдень або просто звичайний якийсь середньостатистичний день", — попередив спікер.

Нагадаємо, цьогоріч українці відзначатимуть Великдень 5 травня. Ми писали про те, куди киянам можна піти, щоб освятити свій великодній кошик, в кожному районі столиці.

На Великдень буде діяти комендантська година так само, як у звичайні дні. Правоохоронці будуть контролювати дотримання правил і проводити профілактичні бесіди з порушниками.

Як відомо, в українському небі перші винищувачі F-16 з'являться вже у цьому році. В Повітряних силах пожартували, що це відбудеться вже після Великодніх свят. Втім, уточнили, що про точні дати наразі не йдеться.