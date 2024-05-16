ЕС введет санкции против четырех российских пропагандистских СМИ

Мужчина проходит мимо телевизоров с трансляцией выступления российского диктатора Владимира Путина. Фото: AFP

Вице-президент Европейской комиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова заявила, что послы Европейского Союза согласовали санкции против четырех российских средств массовой информации. Их обвиняют в пропаганде.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Веры Юровой, опубликованной в соцсети Х в среду, 15 апреля.

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"Четыре связанных с Кремлем пропагандистских сетей добавлены в санкционный список: "Голос Европы", "РИА Новости", "Известия" и "Российская газета", — отметила Юрова.

Она добавила, что под запрет также подпадает возможность финансирования Россией медиа в ЕС, неправительственных организаций и политических партий.

Скриншот сообщения из соцсети Х Веры Юровой

Reuters, ссылаясь на соответствующий документ, отмечает, что эти меры являются частью запланированного 14-го пакета санкций против России. Ранее были введены санкции против российских государственных Russia Today и Sputnik.

Относительно последних внесенных в список санкций российских СМИ не указывают, какие именно меры будут введены. Однако ранее попавшие под санкции медиа потеряли права на трансляцию в ЕС.

Напомним, что Евросоюз рассматривает новый 14-й пакет санкции против России. Ограничения могут затронуть запрет финансирования из РФ политпартий, импорта российского гелия, системы передачи финансовых сообщений (СПФС) от Центрального Банка и прочее.

Также мы писали, что Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия ужесточают контроль за соблюдением санкций против России. В связи с этим страны подписали соответствующее соглашение в Вильнюсе 10 мая.