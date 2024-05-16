Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow ЕС введет санкции против четырех российских пропагандистских СМИ arrow

ЕС введет санкции против четырех российских пропагандистских СМИ

16 мая 2024 03:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
ЕС введет санкции против четырех российских пропагандистских СМИ
Мужчина проходит мимо телевизоров с трансляцией выступления российского диктатора Владимира Путина. Фото: AFP
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Вице-президент Европейской комиссии по вопросам   ценностей и прозрачности Вера Юрова заявила, что послы Европейского Союза согласовали санкции против четырех российских средств массовой информации. Их обвиняют в пропаганде.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Веры Юровой, опубликованной в соцсети Х в среду, 15 апреля.

Читайте также:

Какие российские СМИ попадут под санкции

"Четыре связанных с Кремлем пропагандистских сетей добавлены в санкционный список: "Голос Европы", "РИА Новости", "Известия" и "Российская газета", — отметила Юрова.

Она добавила, что под запрет также подпадает возможность финансирования Россией медиа в ЕС, неправительственных организаций и политических партий.

Какие российские СМИ попадут под санкции
Скриншот сообщения из соцсети Х Веры Юровой

Reuters, ссылаясь на соответствующий документ, отмечает, что эти меры являются частью запланированного 14-го пакета санкций против России. Ранее были введены санкции против российских государственных Russia Today и Sputnik.

Относительно последних внесенных в список санкций российских СМИ не указывают, какие именно меры будут введены. Однако ранее попавшие под санкции медиа потеряли права на трансляцию в ЕС.

Напомним, что Евросоюз рассматривает новый 14-й пакет санкции против России. Ограничения могут затронуть запрет финансирования из РФ политпартий, импорта российского гелия, системы передачи финансовых сообщений (СПФС) от Центрального Банка и прочее.

Также мы писали, что Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия ужесточают контроль за соблюдением санкций против России. В связи с этим страны подписали соответствующее соглашение в Вильнюсе 10 мая.

санкции против России
Европейский союз
санкции
дезинформация
СМИ
пропаганда
война в Украине
війна
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников