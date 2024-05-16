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ЄС запровадить санкції проти чотирьох російських пропагандистських ЗМІ

16 травня 2024 03:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
ЄС запровадить санкції проти чотирьох російських пропагандистських ЗМІ
Чоловік проходить повз телевізори з трансляцією виступу російського диктатора Володимира Путіна. Фото: AFP
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Віцепрезидентка Європейської комісії з питань  цінностей та прозорості Вера Юрова заявила, що посли Європейського Союзу погодили санкції проти чотирьох російськи х засобів масової інформації . Їх звинувачують у пропаганді.

Про це повідомля є Reuters з посиланням на заяву Вери Юрової, опублікованої в соцмережі Х у середу, 15 квітня .

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"Чотири пов’язані з Кремлем пропагандистські мережі додані до санкційного списку: "Голос Європи", "РИА Новости", "Известия" та "Російська газета", — зазначила Юрова.

Вона додала, що під заборону також потрапляє можливість фінансування Росією медіа в ЄС, неурядових організацій та політичних партій.

Які російські ЗМІ потраплять під санкції
Скриншот повідомлення з соцмережі Х Вери Юрової

Reuters, посилаючись на відповідний документ, зазначає, що ці заходи є частиною запланованого 14-го пакету санкцій проти Росії. раніше були запроваджені санкції проти російських державних Russia Today і Sputnik.

Щодо останніх внесених до списку санкцій російських ЗМІ не вказують, які саме заходи запровадять. Однак медіа, які потрапили під санкції раніше, втратили права на трансляцію в ЄС.

Нагадаємо, що Євросоюз розглядає новий 14-й пакет санкції проти Росії. Обмеження можуть торкнутися заборони фінансування з РФ політпартій, імпорту російського гелію, системи передачі фінансових повідомлень (СПФС) від Центрального Банку та іншого.

Також ми писали, що Естонія, Латвія, Литва, Польща та Фінляндія посилюють контроль за дотриманням санкцій проти Росії. У зв'язку з цим країни підписали відповідну угоду у Вільнюсі 10 травня.

санкції проти Росії
Європейський союз
санкції
дезінформація
ЗМІ
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Росія

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