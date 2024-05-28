ЕС продолжит обучение украинских военных за счет Европейского фонда мира, — Боррель

Жозеп Боррель. Фото EEAS.EUROPA.EU

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что государства-члены ЕС хотят продолжить обучение украинских военных. Он анонсировал открытие финансирования из Европейского фонда мира для этой цели.

Об этом сообщил Жозеп Боррель перед заседанием министров обороны Евросоюза во вторник, 28 мая.

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Продолжение поддержки и финансирования

Учебная миссия для украинских военных, позволившая подготовить для участия в боевых действиях 40 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины, была "очень успешной".

"Государство-член хочет продолжить обучение украинских военных, и я открою финансирование из Европейского фонда мира. Конечно, Украина хочет увеличить призыв, хочет увеличить количество войск. Солдат без подготовки бесполезен. Солдат без подготовки — это просто убийство людей без какой-либо поддержки в боях", — подчеркнул Боррель.

Он подчеркнул, что обучение украинских военных становится все сложнее из-за специфики современной войны, требующей знаний не только базовых военных навыков, но и радиоэлектронной борьбы и обращения с минами.

"Эта война сложная и требует радиоэлектронной борьбы, и с минами много проблем. Поэтому все это нужно тренировать. Подготовка солдата к участию в этой войне — это не недели. Это дольше. Поэтому все страны-члены принимали участие сегодня. Надеюсь, мы будем готовы увеличить количество украинцев для тренировки — это дело сохранения жизни. Отправить солдата на передовую без специальной подготовки — это создать очень ужасную ситуацию", — сказал Боррель.

Боррель подчеркнул важность международного сотрудничества в подготовке украинских военных для обеспечения их эффективности и безопасности на поле боя. Он выразил надежду, что благодаря совместным усилиям ЕС сможет обеспечить надлежащую подготовку украинских солдат, что в свою очередь будет способствовать сохранению жизней и повышению обороноспособности Украины.

Ранее Боррель заявил, что Венгрия блокирует военную помощь ЕС для Украины.

Также мы сообщали, что, согласно заявлению Парламентской ассамблеи НАТО, страны Альянса должны ускорить предоставление Украине критически важного оружия.